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АНАЛІТИКА

Китай оголосив про мита у відповідь на товари зі США і розслідування щодо Google

 

Міністерство торгівлі Китаю оголосило у вівторок, що запровадить тарифи у відповідь проти США на низку товарів, поновивши торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Додаткові 10-відсоткові мита Трампа на весь китайський імпорт до США набули чинності у вівторок. Китайський уряд заявив, що запровадить 15-відсоткові мита на вугілля та скраплений газ зі США, а також 10-відсоткові мита на сиру нафту, сільськогосподарську техніку, автомобілі великої вантажопідйомності.

Крім того, Міністерство торгівлі Китаю та його митна адміністрація заявили, що вводять експортний контроль на вольфрам, телур, рутеній, молібден та товари, пов'язані з рутенієм, для "захисту інтересів національної безпеки".

Китай контролює більшу частину світових поставок рідкоземельних елементів, які є критично важливими для переходу на чисту енергію.

"Одностороннє підвищення тарифів США серйозно порушує правила Світової організації торгівлі. Воно не тільки не допомагає у вирішенні власних проблем, але і завдає шкоди нормальному економічному і торговельному співробітництву між Китаєм і США", - йдеться у заяві китайської влади.

Нові тарифи Пекіна на експорт США почнуть діяти 10 лютого.

Державне управління з регулювання ринку Китаю у вівторок також заявило, що проводить розслідування проти Google за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства.

Хоча в заяві не було конкретно згадано жодних тарифів, вона з'явилася всього через кілька хвилин після того, як 10-відсоткові тарифи Трампа почали діяти.

У понеділок Трамп в останню хвилину призупинив свою погрозу запровадити 25-відсоткові мита для Мексики та Канади, погодившись на 30-денну паузу в обмін на поступки на кордоні та боротьбі зі злочинністю з двома сусідніми країнами.

Але для Китаю такої відстрочки не було, і речник Білого дому сказав, що Трамп не розмовлятиме з президентом Китаю Сі Цзіньпіном пізніше цього тижня.

Канада і Мексика раніше пригрозили власними 25-відсотковими тарифами на американські товари у відповідь на дії Трампа.
Ключові теги: США, Китай
 

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