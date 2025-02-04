Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп поговорить із Сі Цзіньпіном перед тим, як мита проти Китаю набудуть чинності

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує провести переговори, підвищивши ймовірність потенційного відтермінування 10% мит. Тариф має набути чинності вже сьогодні незадовго після того, як Трамп відтермінував запровадження мит проти Канади та Мексики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У понеділок виступаючи перед журналістами у Вашингтоні, Трамп заявив, що переговори з Китаєм відбудуться, "ймовірно, протягом наступних 24 годин".

"Якщо ми не зможемо укласти угоду з Китаєм, то мита будуть дуже, дуже істотними", - сказав він.

На вихідних президент США анонсував, що тариф для Китаю набуде чинності о 12:01 у вівторок (о 19:01 за київським часом).

Пізніше прес-секретар Білого дому Керолайн Ліввіт повідомила Fox News, що Трамп планує поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном про "нелегальний китайський фентаніл, який щорічно вбиває десятки тисяч американців".

"Президент ясно дав зрозуміти Китаю, що ми не збираємося цього терпіти. І я б також додала, що багато тарифів президента Трампа з першого терміну все ще діють", - сказала вона.

Bloomberg пише, що увага на Китай переключилася після того, як Трамп досяг угод із Мексикою та Канадою про відтермінування запровадження 25% мита в обмін на більш жорсткі заходи щодо боротьби з міграцією та незаконним обігом наркотиків на кордоні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7908
  0,0645
 0,15
EUR
 1
 42,8627
  0,4617
 1,07

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4231  0,07 0,17 42,0654  0,07 0,16
EUR 42,8500  0,46 1,07 43,7515  0,30 0,69

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,08 0,19 41,8200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес