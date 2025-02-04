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Трамп поговорить із Сі Цзіньпіном перед тим, як мита проти Китаю набудуть чинності
08:20 04.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує провести переговори, підвищивши ймовірність потенційного відтермінування 10% мит. Тариф має набути чинності вже сьогодні незадовго після того, як Трамп відтермінував запровадження мит проти Канади та Мексики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У понеділок виступаючи перед журналістами у Вашингтоні, Трамп заявив, що переговори з Китаєм відбудуться, "ймовірно, протягом наступних 24 годин".
"Якщо ми не зможемо укласти угоду з Китаєм, то мита будуть дуже, дуже істотними", - сказав він.
На вихідних президент США анонсував, що тариф для Китаю набуде чинності о 12:01 у вівторок (о 19:01 за київським часом).
Пізніше прес-секретар Білого дому Керолайн Ліввіт повідомила Fox News, що Трамп планує поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном про "нелегальний китайський фентаніл, який щорічно вбиває десятки тисяч американців".
"Президент ясно дав зрозуміти Китаю, що ми не збираємося цього терпіти. І я б також додала, що багато тарифів президента Трампа з першого терміну все ще діють", - сказала вона.
Bloomberg пише, що увага на Китай переключилася після того, як Трамп досяг угод із Мексикою та Канадою про відтермінування запровадження 25% мита в обмін на більш жорсткі заходи щодо боротьби з міграцією та незаконним обігом наркотиків на кордоні.
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