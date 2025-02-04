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США відкладуть на місяць запровадження мит на імпорт з Канади - Трюдо
08:06 04.02.2025 |
Джастін Трюдо заявив, що Дональд Трамп погодився щонайменше на місяць відкласти запровадження мит на весь канадський імпорт.
Як повідомляє Укрінформу, про це премʼєр-міністр Канади написав у соцмережі Х після телефонної розмови із Трампом.
"Пропоновані мита будуть відкладені щонайменше на 30 днів, поки ми працюємо разом", - заявив Трюдо.
За його словами, дві країни погодилися суттєво посилити боротьбу з наркоторгівлею.
"Канада впроваджує план укріплення кордону на 1,3 млрд дол., зміцнюючи контроль новими гелікоптерами, технологіями, персоналом, поглибленою співпрацею із нашим американськими партнерами, а також додатковими ресурсами для припинення трафіку фентанілу. Близько 10 тис. людей будуть працювати над захистом кордону на передовій", - зазначив премʼєр-міністр.
Він додав, що Канада також створить нову посаду, яка контролюватиме загальнодержавні зусилля з контролю за наркоторгівлею.
"Ми визнаємо картелі терористичними організаціями, забезпечимо спостереження за прикордонним рухом у режимі 24/7, створимо Обʼєднані канадо-американські сили для боротьби з організованою злочинністю, фентанілом й відмиванням грошей. Я також підписав нову розвідувальну директиву щодо організованої злочинності й фентанілу, на втілення якої будуть виділені 200 млн дол.", - поінформував Трюдо.
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