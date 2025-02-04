Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп погодився відкласти запровадження 25% мит на товари із Мексики

 

Президент США Дональд Трамп після розмови з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум заявив про відтермінування тарифів на мексиканський імпорт на місяць.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила в понеділок, що її країна досягла низки домовленостей з президентом Дональдом Трампом і що тарифи будуть призупинені на один місяць відсьогодні.

Трамп у своєму дописі на Truth Social підтвердив місячну відстрочку, яку, за його словами, він надав країні після того, як вона погодилася відправити 10 000 солдатів на американо-мексиканський кордон.

Представник Білого дому підтвердив, що місячна відстрочка стосується лише Мексики, а не Канади чи Китаю, які Трамп також обклав тарифами на вихідних.

Трамп заявив, що держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лутнік зустрінуться з представниками високого рівня під час місячної паузи для подальших переговорів.

"Я з нетерпінням чекаю на участь у цих переговорах з президентом Шейнбаумом, оскільки ми намагаємося досягти "угоди" між нашими двома країнами", - написав Трамп.

Шейнбаум заявила, що війська на північному кордоні країни будуть спрямовані на боротьбу з наркотрафіком з Мексики до США, зокрема, з фентанілом.

Раніше в понеділок представник Білого дому повідомив Politico, що Трамп все ще наполягає на заходах з охорони кордонів з Канадою і Мексикою і на зупинці потоку фентанілу з Китаю, звідки походить більша частина цього наркотику. Посадовець сказав, що їхні відповіді можуть призвести до зниження або скасування значних тарифів, які мають набути чинності у вівторок.

Посадовець зазначив, що мита стосуються більше безпеки кордонів, ніж торговельних відносин.

Раніше стало відомо, що президент США запровадив тарифи у розмірі 25% на сусідні Канаду та Мексику, які набудуть чинності 4 лютого, а також пригрозив аналогічними діями проти Євросоюзу.

Тим часом Канада і Мексика анонсували власні 25-відсоткові тарифи на американські товари у відповідь на дії Трампа.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Мексика, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7908
  0,0645
 0,15
EUR
 1
 42,8627
  0,4617
 1,07

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4231  0,07 0,17 42,0654  0,07 0,16
EUR 42,8500  0,46 1,07 43,7515  0,30 0,69

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,08 0,19 41,8200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес