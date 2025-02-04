Трамп погодився відкласти запровадження 25% мит на товари із Мексики

Президент США Дональд Трамп після розмови з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум заявив про відтермінування тарифів на мексиканський імпорт на місяць.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила в понеділок, що її країна досягла низки домовленостей з президентом Дональдом Трампом і що тарифи будуть призупинені на один місяць відсьогодні.

Трамп у своєму дописі на Truth Social підтвердив місячну відстрочку, яку, за його словами, він надав країні після того, як вона погодилася відправити 10 000 солдатів на американо-мексиканський кордон.

Представник Білого дому підтвердив, що місячна відстрочка стосується лише Мексики, а не Канади чи Китаю, які Трамп також обклав тарифами на вихідних.

Трамп заявив, що держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лутнік зустрінуться з представниками високого рівня під час місячної паузи для подальших переговорів.

"Я з нетерпінням чекаю на участь у цих переговорах з президентом Шейнбаумом, оскільки ми намагаємося досягти "угоди" між нашими двома країнами", - написав Трамп.

Шейнбаум заявила, що війська на північному кордоні країни будуть спрямовані на боротьбу з наркотрафіком з Мексики до США, зокрема, з фентанілом.

Раніше в понеділок представник Білого дому повідомив Politico, що Трамп все ще наполягає на заходах з охорони кордонів з Канадою і Мексикою і на зупинці потоку фентанілу з Китаю, звідки походить більша частина цього наркотику. Посадовець сказав, що їхні відповіді можуть призвести до зниження або скасування значних тарифів, які мають набути чинності у вівторок.

Посадовець зазначив, що мита стосуються більше безпеки кордонів, ніж торговельних відносин.

Раніше стало відомо, що президент США запровадив тарифи у розмірі 25% на сусідні Канаду та Мексику, які набудуть чинності 4 лютого, а також пригрозив аналогічними діями проти Євросоюзу.

Тим часом Канада і Мексика анонсували власні 25-відсоткові тарифи на американські товари у відповідь на дії Трампа.