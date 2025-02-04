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АНАЛІТИКА

Рютте скептично оцінює існування НАТО без підтримки США

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не вважає, що Північноатлантичний Альянс зможе існувати без США і Європі потрібно готуватись до такого сценарію.

Про це він сказав на пресконференції з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Брюсселі в понеділок, 3 лютого, пише "Європейська правда".

За словами Рютте, "припущення, що НАТО можна керувати без США, з багатьох причин є наївною думкою", оскільки оборона Європейського континенту без участі Штатів "не спрацює".

"Перш за все, тому, що зараз ідеться не просто про (війну між. - Ред.) Україною і Росією. Відбувається геополітична річ. США це розуміють, європейська частина НАТО це розуміє. Китай, Північна Корея, Іран - всі вони пов'язані з Росією", - пояснив він.

З іншого боку, відзначив генсек, США також перебувають під загрозою через ядерні випробування Північної Кореї, яку можуть посилити військові технології, які постачають росіяни.

"Отже, з багатьох причин ми повинні залишатися на зв'язку. Я переконаний трансатлантист. Я абсолютно переконаний, що найкраще, що може зробити Захід - це залишатися об'єднаним, і я знаю, що така ж думка все ще переважає в США, зокрема в Білому домі", - підсумував Рютте.

Трамп раніше неодноразово погрожував вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону.

Американський лідер вважає, що члени Альянсу повинні зобовʼязатись витрачати мінімум 5% ВВП на оборону - хоча самі США не досягають цього показника.
Ключові теги: США
 

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