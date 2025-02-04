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Артур Еш
Президент США каже, що Маск нічого не робитиме без дозволу
23:28 03.02.2025 |
Американський президент Дональд Трамп стверджує, що мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), не буде діяти без погодження з його адміністрацією.
Слова Трампа під час спілкування з журналістами в Білому домі в понеділок, 3 лютого, наводить NBC News, повідомляє "Європейська правда".
У президента США спитали про ситуацію з доступом до державних платіжних систем, який на вихідних отримали співробітники DOGE - інформації, яка має рівень секретності.
"У нього (Маска. - Ред.) є доступ тільки для того, щоб звільняти людей, які, на його думку, не є хорошими, якщо ми з ним згодні. Ілон не може і не буде нічого робити без нашого дозволу, і ми дамо йому дозвіл там, де треба", - відповів Трамп.
Він наголосив, що стежить за будь-якими конфліктами інтересів Маска - найбагатшої людини світу.
"Там, де ми вважаємо, що є конфлікт або проблема, ми не дозволимо йому наблизитися до неї", - запевнив американський президент.
Близькість Ілона Маска до Трампа зародилась під час виборчої кампанії 2024 року, яку мільярдер профінансував на майже 300 мільйонів доларів.
Власник X (Twitter) також відзначився низкою заяв із ознаками втручання у внутрішню політику європейських країн, насамперед Німеччини.
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