Президент США каже, що Маск нічого не робитиме без дозволу

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), не буде діяти без погодження з його адміністрацією.

Слова Трампа під час спілкування з журналістами в Білому домі в понеділок, 3 лютого, наводить NBC News, повідомляє "Європейська правда".

У президента США спитали про ситуацію з доступом до державних платіжних систем, який на вихідних отримали співробітники DOGE - інформації, яка має рівень секретності.

"У нього (Маска. - Ред.) є доступ тільки для того, щоб звільняти людей, які, на його думку, не є хорошими, якщо ми з ним згодні. Ілон не може і не буде нічого робити без нашого дозволу, і ми дамо йому дозвіл там, де треба", - відповів Трамп.

Він наголосив, що стежить за будь-якими конфліктами інтересів Маска - найбагатшої людини світу.

"Там, де ми вважаємо, що є конфлікт або проблема, ми не дозволимо йому наблизитися до неї", - запевнив американський президент.

Близькість Ілона Маска до Трампа зародилась під час виборчої кампанії 2024 року, яку мільярдер профінансував на майже 300 мільйонів доларів.

Власник X (Twitter) також відзначився низкою заяв із ознаками втручання у внутрішню політику європейських країн, насамперед Німеччини.