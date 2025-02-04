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АНАЛІТИКА

Президент США каже, що Маск нічого не робитиме без дозволу

 

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), не буде діяти без погодження з його адміністрацією.

Слова Трампа під час спілкування з журналістами в Білому домі в понеділок, 3 лютого, наводить NBC News, повідомляє "Європейська правда".

У президента США спитали про ситуацію з доступом до державних платіжних систем, який на вихідних отримали співробітники DOGE - інформації, яка має рівень секретності.

"У нього (Маска. - Ред.) є доступ тільки для того, щоб звільняти людей, які, на його думку, не є хорошими, якщо ми з ним згодні. Ілон не може і не буде нічого робити без нашого дозволу, і ми дамо йому дозвіл там, де треба", - відповів Трамп.

Він наголосив, що стежить за будь-якими конфліктами інтересів Маска - найбагатшої людини світу.

"Там, де ми вважаємо, що є конфлікт або проблема, ми не дозволимо йому наблизитися до неї", - запевнив американський президент.

Близькість Ілона Маска до Трампа зародилась під час виборчої кампанії 2024 року, яку мільярдер профінансував на майже 300 мільйонів доларів.

Власник X (Twitter) також відзначився низкою заяв із ознаками втручання у внутрішню політику європейських країн, насамперед Німеччини.
Ключові теги: США
 

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