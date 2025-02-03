WSJ: влада Китаю готова піти на поступки в новій «торговій війні» зі США

Влада Китаю готова повернутися до угоди «Фаза-1», яка передбачає низку поступок на користь США, щоб не допустити продовження «торгової війни». Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

1 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпортовані товари з низки країн, включно з Китаєм. В останньому випадку вони становлять 10%, хоча глава держави раніше заявляв про 60%.

Однією з причин запровадження мит є фентаніл. Це синтетичний наркотик, компоненти для виробництва якого закуповують у Китаї, а готовий продукт збувають у США.

Нагадаємо, у травні 2023 року ми висвітлювали звіт експертів Elliptic, згідно з яким «фентанілова імперія» Китаю була вибудувана переважно за рахунок цифрових активів.

У Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що оскаржать рішення Трампа у Світовій організації торгівлі. Також тут закликали США до діалогу, проте відмовилися взяти на себе відповідальність за експорт прекурсорів фентанілу.

Рішення Трампа, а також побоювання, викликані ризиком торгової війни призвели, зокрема, до обвалу на криптовалютному ринку.

Китай готовий піти на поступки

За даними WSJ, офіційний Пекін розглядає можливість повернутися до угоди «Фаза-1». Ця угода стала результатом торгової війни між США і Китаєм, яка розпочалася у 2018 році.

Угода була підписана, але так і не реалізована повною мірою. Вона передбачала низку пунктів, а саме:

* закупівля певних товарів і послуг Китаєм на суму $200 млрд протягом двох років;

* низка процесуальних нововведень, націлених на протидію крадіжки інтелектуальної власності;

* усунення нетарифних бар'єрів, які виступали перешкодою для експорту сільськогосподарської продукції зі США;

* утримання від конкурентної девальвації та таргетування обмінних курсів.

Загалом експерти схиляються до висновку, що угода була невдалою, оскільки Китай виконав свої зобов'язання щодо імпорту товарів на приблизно 60%.

За словами джерел, влада Китаю готова до переговорів щодо збільшення інвестицій у США, ввезення продукції з певних секторів і зобов'язань зі скорочення експорту прекурсорів фентанілу.

Також, за даними WSJ, офіційний Пекін має намір розглядати кейс із TikTok як «комерційну справу», дозволивши можливий продаж сервісу американським інвесторам. Раніше ми повідомляли про те, що Трамп бере участь у цьому процесі.

Однак алгоритм TikTok, як і раніше, перебуває у списку експортного контролю. У WSJ зазначили, що можливість його продажу залишається неясною.

«Китайці були б дуже раді вступити в переговори про угоду. Мета здебільшого полягатиме в тому, щоб пом'якшити атаку США, а не отримати щось матеріальне», - цитує видання слова Артура Кребера, партнера-засновника і керівника досліджень у Gavekal Dragonomics.

З урахуванням збільшеної кореляції біткоїна з фондовим ринком, і, як наслідок, уразливості до макроекономічних чинників, певна ясність може справити позитивний вплив і зміцнити курс першої криптовалюти.