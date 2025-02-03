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Тайвань допоможе компаніям переїхати до США після мит Трампа
16:54 03.02.2025 |
Тайвань підтримає компанії, які планують переїхати до США, в тому числі допоможе їм знайти для цього партнерів.
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство економіки Тайваню в заяві, в якій детально описуються заходи, спрямовані на допомогу компаніям, що постраждали від нових американських мит, заявило, що надасть фірмам, які хочуть переїхати, інформацію про можливі штати США, в які можна інвестувати, місцеве законодавство та допомогу в пошуку партнерів.
Тайвань, чиї компанії є ключовими виробниками технологічних продуктів, таких як напівпровідники та деталі електроніки, є вразливим, оскільки багато з них мають заводи як у Мексиці, так і в Китаї, а також тому, що Трамп також погрожував митами на імпортні мікросхеми.
Акції тайванських технологічних компаній, що мають заводи в Мексиці, сильно впали в понеділок: Foxconn - на 8,1%, Quanta - на 9,8%, а Inventec - на 6,7%.
Міністерство заявило, що продовжуватиме приділяти пильну увагу змінам у міжнародній торгівлі та підтримувати зв'язок, щоб надавати компаніям "найбільш своєчасну підтримку та допомогу, щоб гарантувати, що вони знайдуть найкращі стратегії, щоб впоратися з цими змінами".
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