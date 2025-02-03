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АНАЛІТИКА

На Мюнхенській безпековій конференції очікують близько 60 глав держав і урядів

 

Участь у цьогорічній Мюнхенській безпековій конференції візьмуть близько 60 глав держав і урядів, очікуються також 150 міністрів і керівників міжнародних організацій.

Про це повідомили журналістам організатори 61-ї конференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, за словами організаторів, підтвердили свою участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Європарламенту Роберта Мецола, президент Євроради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, представники ООН та інші.

На конференції виступить міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Загалом з-поміж німецьких політиків будуть присутні усі кандидати на посаду канцлера на майбутніх виборах - чинний канцлер Олаф Шольц (СДПН), Фрідріх Мерц (ХДС), Роберт Габек («Зелені»), Крістіан Лінднер (Вільна демократична партія).

У списку запрошених немає представників крайньої правої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) та лівого Блоку Сари Вагенкнехт. Як пояснив глава конференції Крістоф Гойсген, ці партії не дотримуються основного принципу конференції - «мир через діалог». Він також згадав, як депутати від обох партій залишили залу Бундестагу під час виступу Президента України Володимира Зеленського в червні минулого року, і організатори не хочуть повторення подібного на конференції (участь Зеленського не підтверджена офіційно, але очікується). Крім того, Федеральне відомство із захисту конституції (контррозвідка) класифікує деякі підрозділи AfD як небезпечні та правоекстремістські.

Конференція проходитиме з 14 по 16 лютого, за тиждень до федеральних виборів у Німеччині.
 

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