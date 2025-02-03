Росія загрожує не лише Україні: прем'єрка Данії заявила, що 2% ВВП на оборону вже недостатньо

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Росія та Путін загрожують не лише Україні, і треба бути в змозі захистити себе.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Фредеріксен сказала перед початком зустрічі у Брюсселі лідерів глав держав та урядів країн Європейського Союзу.

"Нам дійсно потрібно прискоритись і масштабуватись, оскільки Росія та Путін загрожують не лише Україні, але й усім нам, і ми повинні бути в змозі захистити себе. Тому нам дійсно потрібно змусити виробничі лінії працювати швидше", - сказала вона.

За словами прем'єрки Данії, "ми повинні забезпечити, щоб Україна виграла цю війну, і нам потрібно працювати значно тісніше, особливо у сфері оборони та стримування".

Фредеріксен визнала, що "ми працюємо занадто повільно в Європі. На жаль, виробничі лінії не масштабуються, і ми все ще думаємо, що живемо в мирний час. Я не кажу, що ми в стані війни, але ми повинні змінити наш підхід. Нам потрібне відчуття невідкладності, терміновості, і ми повинні забезпечити, щоб наша промисловість та політична співпраця працювали ефективніше. Ми повинні це робити набагато швидше".

Прем'єрка Данії також зазначила, що 2% ВВП на оборону вже недостатньо.

"2% вже недостатньо, і потрібно діяти, звісно, соціально збалансовано. Я маю на увазі, що це залежить від кожної європейської країни-члена, тому що ми дуже різні. Думаю, що ми повинні знайти спосіб забезпечити, щоб ми могли захистити себе швидше, ніж (розвивається - ред.) ситуація сьогодні. Тож, це, звісно, національне завдання, але також і колективна відповідальність", - додала вона.