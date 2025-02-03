Росія вже воює проти нас, їхні ракети й дрони перетинають наші кордони - Каллас

Підтримка України має бути головним пріоритетом для ЄС та європейської дипломатії, оскільки російська війна несе екзистенційну загрозу для усього Європейського Союзу.

Про це у Брюсселі під час виступу на щорічній конференції дипломатів ЄС сказала висока представниця ЄС із зовнішніх справ й політики безпеки Кая Каллас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дуже важливо, щоб ми всі розуміли, якими є російські наміри. Україна має бути нашим спільним вищим пріоритетом. Тому що Путін хоче всю Україну, і це не те, чого він має досягнути», - наголосила висока представниця ЄС.

Вона підкреслила - Путін непокоїться зовсім не про віртуальні загрози від НАТО, і показником цього є відведення російських військ від кордонів Росії з країнами НАТО та використання цих військ у війні проти України. Путін більше занепокоєний поширенням демократії та цінностей, за які виступає ЄС.

«Проблема в тому, що Росія вже воює проти нас, у кількох сотнях кілометрів від наших кордонів. Їхні ракети й дрони вже перетинають наші кордони. Ми повинні допомогти завершити цю війну. Але для того, щоб був тривалий мир і це відбулося шляхом, на яких заслуговує Україна, ми маємо здійснити тиск, щоб Кремль змінив свої цілі» - зазначила Каллас.

За її словами, єдина мова, яку розуміє Росія, - це мова сили. У цьому контексті вона привітала намір США досягти миру через силу. Європа має для цього економічну силу та потужність, яка значно перевищує російські можливості. Разом із ключовими союзниками, такими як Велика Британія, США і Канада, Європа є ще сильнішою. Сукупний ВВП ЄС та його партнерів перевищує російський більш ніж у 25 разів. У цьому контексті єдине, чого Європа потребує зараз, - це політична воля.

«Ми всі маємо бути сильнішими щодо Росії, застосовувати санкції проти тих, хто дозволяє Росії підживлювати власну «машину війни», блокувати її прибутки від нафти й газу, що прямо підтримують (російський) державний бюджет. Наші санкції працюють. Російська економіка страждає. Ми не можемо знижувати цей тиск зараз», - наголосила висока представниця ЄС.

Вона підкреслила, що ЄС має також бути сильним у підтримці України. На сьогодні ЄС є найбільшим донором для України та надав їй допомогу на суму понад 134 млрд євро, включаючи близько 50 млрд євро військової допомоги.

«Ми повинні робити більше Коли є воля, знаходиться й шлях. Я не приймаю аргументи, що те або інше ніколи не робилося раніше. Я хочу, щоб ми знайшли подальші фінансові рішення для України. Україна б'ється дуже хоробро, і такою ж має бути наша підтримка на кожному кроці. Росія є екзистенційною загрозою для нас всіх. Тож я не хочу чути про те, що ми не можемо зробити, я хочу обговорювати та діяти у тому, що ми можемо зробити. Ми маємо бути архітекторами креативних рішень... Це буде вирішальним принципом цього мандату», - зауважила Каллас.

Як повідомлялося, від початку російського вторгнення ЄС надає Україні суттєву політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу.