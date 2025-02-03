Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд повністю виправдав голову Samsung Лі Дже Йона у справі про махінації з акціями

 

Сеульський Високий суд у понеділок залишив чинним попереднє рішення, яке зняло з голови правління Samsung Electronics Лі Дже Йона всі звинувачення у справі про шахрайство та маніпуляції з акціями. Про це пише Bloomberg.

Прокуратура оскаржувала це рішення в листопаді 2024 року, але судді дійшли висновку, що слідство не надало достатньо доказів того, що Samsung або її керівник вводили акціонерів в оману.

Це рішення стало великою перемогою для Samsung та її керівника, адже усунуло значну невизначеність, яка впливала на компанію та її корпоративне управління. Хоча прокуратура теоретично може подати апеляцію до Верховного суду Південної Кореї, експерти вважають, що ймовірність її успіху невелика, оскільки цей суд, як правило, не розглядає нові аргументи.

До виправдувального вироку Лі загрожувало п'ятирічне ув'язнення та штраф у 500 млн вон ($341 000). У своєму останньому виступі в листопаді він просив суд надати йому можливість керувати компанією в умовах наростальних геополітичних ризиків та технологічної конкуренції.

Тепер, коли суд залишив у силі виправдувальний вирок, Лі може повністю зосередитися на зміцненні позицій Samsung. Компанія зараз стикається з жорсткою конкуренцією. Зокрема, її головний суперник, SK Hynix, випередив компанію у виробництві передових чипів для штучного інтелекту. Це негативно впливає на прибутковість напівпровідникового бізнесу Samsung та викликає занепокоєння щодо її довгострокового зростання, пише видання.

Додатковий тиск створює геополітична ситуація, зокрема торгівельна політика США. Агресивні дії адміністрації Дональда Трампа щодо мит можуть суттєво змінити глобальні ланцюги постачань електроніки, що вплине і на мобільний, і на споживчий бізнес Samsung.

Довідково

Інші обвинувачення проти Лі Дже Йона. Лі був засуджений до п'яти років ув'язнення у 2017 році після того, як його визнали винним у підкупі державних службовців за підтримання злиття двох філій Samsung. Це зміцнило б його контроль над технологічним гігантом. Лі вийшов на свободу після року ув'язнення, але Верховний суд Південної Кореї скасував це рішення і наказав переглянути справу. Хоча Лі був засуджений до двох з половиною років ув'язнення на початку 2021 року під час повторного судового розгляду, його умовно-достроково звільнили через пів року. У 2022 році він отримав президентське помилування. У лютому 2024 року Лі Дже Йон довів невинуватість у звинуваченнях щодо махінацій з курсами акцій і шахрайстві щодо бухгалтерської звітності.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Корея, Samsung
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7908
  0,0645
 0,15
EUR
 1
 42,8627
  0,4617
 1,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4231  0,07 0,17 42,0654  0,07 0,16
EUR 42,8500  0,46 1,07 43,7515  0,30 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,08 0,19 41,8200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес