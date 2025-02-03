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Інфляція в єврозоні в січні несподівано прискорилася до 2,5%, максимуму з липня
13:30 03.02.2025 |
Споживчі ціни в єврозоні в січні збільшилися на 2,5% у річному вираженні, йдеться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив попередні дані.
Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з груднем 2024 року, коли вона становила 2,4%, і оновила максимум із липня минулого року.
Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав збереження темпів зростання цін на грудневому рівні.
Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) збільшилися на 2,7%, як і місяцем раніше. Експерти в середньому очікували зростання на 2,6%.
Згідно з попередніми даними, підвищення вартості послуг минулого місяця становило 3,9% проти 4% у грудні, зростання цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнову продукцію сповільнилося до 2,3% з 2,6%. Промислова продукція в січні подорожчала на 0,5%, як і в грудні, енергоресурси - на 1,8% (+0,1% місяцем раніше).
Споживчі ціни в єврозоні в січні знизилися на 0,3% відносно попереднього місяця. У грудні було відзначено їхнє підвищення на 0,4% у щомісячному вираженні.
Остаточні дані про динаміку інфляції в єврозоні за січень будуть оприлюднені 24 лютого.
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