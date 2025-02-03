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АНАЛІТИКА

Інфляція в Туреччині в січні уповільнилася восьмий місяць поспіль - до 42,12%

 

Споживчі ціни в Туреччині в січні збільшилися на 42,12% у річному виразі, йдеться у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).

Темпи зростання цін уповільнилися за підсумками восьмого місяця поспіль і є мінімальними з червня 2023 року. У грудні минулого року інфляція становила 44,38%.

Аналітики в середньому очікували ще більш істотного ослаблення інфляції в Туреччині в січні - до 41,25%, за даними Trading Economics.

Продукти харчування та безалкогольні напої минулого місяця подорожчали на 41,76% у річному виразі (у грудні - 43,58%), комунальні послуги - на 68,9% (+69,03%), транспортні - на 23,14% (+25,88%), одяг і взуття - на 27,53% (+32,32%), відпочинок і розваги - на 33,05% (+37,57%).

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв уповільнилося до мінімальних із січня 2022 року 42,65% із 45,34% місяцем раніше.

У щомісячному виразі, однак, інфляція прискорилася до максимальних із січня 2024 року 5,03% з 1,03% у грудні.

Ціни виробників (індекс PPI) у Туреччині в січні підвищилися на 27,2% у річному виразі (мінімальний приріст із лютого 2021 року) і на 3,06% у помісячному, повідомив Turkstat. У грудні вони збільшилися відповідно на 28,5% і 0,4%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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