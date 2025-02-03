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АНАЛІТИКА

Нідерланди розпочали розслідування щодо збору даних чат-ботом DeepSeek

 

Нідерландське агентство з питань захисту даних (AP) розпочало розслідування щодо передачі персональних даних до Китаю, процес ініційований, зокрема, через появу чат-бота DeepSeek.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS.

"Нідерландське агентство з питань захисту даних (AP) попереджає та закликає бути обережними, бо має серйозні занепокоєння щодо політики конфіденційності DeepSeek, що походить з Китаю, і щодо того, як обробляються персональні дані користувачів", - зазначив голова нідерландського агентства з питань захисту даних Алед Вольфсен.

У агентстві заявили, що починають ширше розслідування щодо передачі персональних даних до Китаю, частково через занепокоєння щодо DeepSeek.

"Передача персональних даних європейських громадян в країни поза межами ЄС дозволена лише за суворих, конфіденційних умов. Має бути достатньо гарантій, що люди можуть зберігати контроль над своїми персональними даними та знати, що з ними відбувається. Питання в тому, чи відповідає DeepSeek та інші цим вимогам", - заявили в АР.

Наголошується, що користувачам DeepSeek потрібно бути дуже обережними та уважними при використанні нового китайського продукту.

Раніше експерти зазначали, що інформація, яка передається до додатка, зберігається на серверах у Китаї й може використовуватися урядом цієї країни.
 

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