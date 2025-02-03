Молдова відправила Придністров'ю першу партію газу

Молдовська енергетична компанія "Молдовагаз" відправила в суботу, 1 лютого, першу партію природного газу у Придністров'я, повідомили в компанії. Це перші поставки з моменту припинення транзиту російського газу через Україну.

Як пояснив генеральний директор "Молдовагаз" Вадим Чебан, газ призначений для підтримки тиску у придністровській газовій системі. Згідно з угодою між "Молдовагаз" і "Тираспольтрансгаз", газ у обсязі трьох мільйонів кубометрів надається в борг, який Придністров'я має повернути до 1 березня 2025 року.

Тим часом молдовський постачальник енергоресурсів Energocom заявив, що вже розпочав закупівлю газу на європейських ринках для Придністров'я, пише агентство Reuters. Видатки на нього буде покрито за рахунок пакета екстреної допомоги від ЄС. На європейських біржах планується купувати близько трьох мільйонів кубометрів природного газу для щоденного споживання Придністров'я.

Проросійський лідер невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" Вадим Красносельський наголосив, що допомога ЄС дала час, але потрібно укласти довгострокові контракти на постачання газу. "Так, газ, світло, тепло, нормальні побутові умови повертаються в будинки, але поки йдеться про перший крок. Десятиденний лаг часу, який з'явився завдяки європейській гуманітарній допомозі, потрібно використовувати максимально ефективно", - написав він у Telegram.

За словами Красносельського, "Тираспольтрансгаз" має укласти довгостроковий договір з "Молдовагаз", в основі якого будуть "системні та стабільні поставки в Придністров'я природного газу від посередницьких компаній за сприяння РФ".

Також він подякував голові Європейської комісії (ЄК) Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) "за сприяння та оперативність" щодо пуску європейського гуманітарного газу у Придністров'я.