Фінансові новини
- |
- 03.02.25
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Угорщині заявили, що згодяться на нові санкції проти РФ після домовленості з Трампом
10:54 03.02.2025 |
Угорщина назвала ще умову для подальших санкцій ЄС проти Росії. Будапешт заявляє, що згодить на нові санкції лише після домовленості з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра європейських справ Угорщини Яноша Бока, якого цитує N-TV.
Відповідну заяву угорський міністр зробив в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag. Янош Бока є одним із найближчих довірених осіб прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
В уряді Орбана вважають, що ЄС має бути дуже обережним, ухвалюючи нові санкції проти Росії. За словами Бока, країни-члени ЄС мають досягти згоди з новою адміністрацією Трампа щодо значення та змісту нового пакету санкцій.
"Без такої угоди уряд Угорщини не бачить підстав для подальших санкційних рішень", - заявив угорський міністр.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, Європейський Союз планує ухвалити 16-й пакет санкцій проти Росії до третьої річниці початку повномасштабної війни в Україні. За інформацією ЗМІ, до санкційного списку можуть потрапити понад 30 фізичних та юридичних осіб з Росії, а також Китаю та КНДР.
Як зазначає Politico, ЄС не буде забороняти купівлю російського скрапленого природного газу, але збирається ввести певні обмеження. Politico зазначає, що такі обмеження значно не вплинуть на імпорт СПГ.
Незабаром ЄС повинен продовжити дію раніше запроваджених санкцій проти Росії. Угорщина блокує рішення. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зніме вето, якщо Україна відновить транзит російського газу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський щодо ситуації з «АОЗ»: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні
|У Трампа хочуть, аби Україна провела вибори після «перемир'я»
|Трамп розпочав торгівельну війну з Канадою, Мексикою та Китаєм
|Нідерланди допоможуть у підготовці понад 20 українців для обслуговування F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Інфляція в єврозоні в січні несподівано прискорилася до 2,5%, максимуму з липня
|Росія намагалася створити «доларовий резерв» у Туреччині для обходу санкцій
|Вибух у Москві: поранено засновника батальону «Арбат»
|Інфляція в Туреччині в січні уповільнилася восьмий місяць поспіль - до 42,12%
|Нідерланди розпочали розслідування щодо збору даних чат-ботом DeepSeek
|В Угорщині заявили, що згодяться на нові санкції проти РФ після домовленості з Трампом
Бізнес
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek
|В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek
|Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport
|Гендиректор Microsoft визнав, що у стартапі DeepSeek є кілька справжніх інновацій
|SoftBank може стати найбільшим інвестором OpenAI: хоче вкласти до $25 млрд в ШІ-компанію
|Митці у США можуть відстоювати авторські права на роботи, створені за допомогою ШІ