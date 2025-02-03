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АНАЛІТИКА

НАТО найближчим часом обговорить збільшення витрат на оборону до 3,5% ВВП, - Рютте

 

Майбутня квота витрат на оборону країн НАТО становитиме значно більше 2% ВВП. Рішення по розміру внеску буде прийняте в найближчі місяці.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише РБК-Україна з посиланням на Welt.

За його словами, партнери по Альянсу приймуть рішення щодо точних деталей оцінки (відсоткового внеску від ВВП на оборону, - ред) в найближчі місяці, "з огляду на наступний саміт НАТО в Гаазі у червні".

"Але я можу вас запевнити в одному: це буде набагато, набагато, набагато більше 2%", - сказав він.

Як пише видання, на саміті дипломати очікують "запеклих переговорів щодо вищої мети" - спочатку 3 або 3,5%, тому у цьому контексті Рютте закликав партнерів по Альянсу до більшої солідарності.

"НАТО має триматися разом як Альянс. Але тягар має бути справедливо розподілений між Європою, Канадою та США. Щоб американці не платили занадто багато, а ми не платили занадто мало", - констатував генсек.

Суперечка щодо витрат на оборону в НАТО

Президент США Дональд Трамп погрожував країнам Європи припиненням пакту про взаємодопомогу НАТО, якщо вони не інвестуватимуть достатньо в свою оборону.

Він закликає союзників по НАТО збільшити витрати на оборону та вимагає, щоб кожна країна-член НАТО витрачала 5% свого ВВП. На данний момент кожна країнв НАТО має витрачати 2% ВВП на оборону. Німеччина майже не виконує квоту, а сім країн ЄС не досягають її, включаючи Італію, Іспанію, Португалію та Бельгію.

Додамо, що ця дискусія триває вже давно. В цьому контекті варто згадати, наприклад і те, що під час обговорення кандидата на посаду генсека НАТО, як писали ЗМІ, деякі американські законодавці категорично виступали проти Рютте, оскільки Нідерланди на постійній основі не можуть досягти цільового показника витрат НАТО на оборону у 2% ВВП.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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