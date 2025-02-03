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Пентагон «виселив» низку ЗМІ, їх замінять більш лояльні до Трампа
09:52 03.02.2025 |
Пентагон після зміни очільника вивів низку ЗМІ зі своїх офісів. Їх замінили на лояльніші до Дональда Трампа медіа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, з офісних приміщень у Пентагоні "виселили" чотири медіаорганізації - The New York Times, National Public Radio (NPR), NBC News та Politico.
Замість цих ЗМІ приміщення займуть ЗМІ, які вважають більш лояльними до республіканців і, зокрема, до Трампа. Йдеться про New York Post, One America News Network, Breitbart News Network та HuffPost News.
У Пентагоні пояснили це запуском "щорічної програми ротації медіа", що передбачає зміну одного друкованого видання, одного онлайн-ресурсу, одного телеканалу та однієї радіостанції кожного року для того, щоб дати можливість іншим медіа отримати доступ до постійного перебування в Пентагоні. Водночас у Пентагоні наголосили, що журналісти "виселених" видань залишатимуться членами прескорпусу Міністерства оборони.
Представник NBC News висловив розчарування рішенням адміністрації Трампа. Інші "виселені" ЗМІ поки не коментували ситуацію.
"Ми користувалися цим офісом багато десятиліть. Незважаючи на перешкоди, ми продовжимо чесно і точно висвітлювати події", - сказав представник NBC News.
Асоціація преси Пентагону заявила про занепокоєння через такий безпрецедентний крок адміністрації Трампа.
Перестановки в Пентагоні
Нагадаємо, що Пентагон очолив колишній ведучий лояльного до Трампа телеканалу Fox News - Піт Хегсет. Ще до призначення кандидатуру Хегсета критикували, а ЗМІ повідомляли, що Трамп нібито може запропонувати посаду міністра оборони комусь іншому.
Після ротацій Пентагон позбавив колишнього голову Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі доступу до охорони. Хегсет доручив розпочати щодо нього розслідування.
Варто додати, що перед відходом з Білого дому Джо Байден надав превентивне помилування генералу США у відставці Марку Міллі.
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