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АНАЛІТИКА

Трамп припинив статус тимчасового захисту для 300 тисяч венесуельців, - NYT

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала тимчасовий захищений статус (TPS) для більш ніж 300 тисяч венесуельців у Сполучених Штатах. Унаслідок цього вони стали вразливими для потенційної депортації в найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Цей крок, перший для президента Трампа щодо скасування такого захисту в другому терміні, свідчить про те, що він планує продовжити репресії проти програми, коли він намагався скасувати статус для мігрантів із Судану, Сальвадору та Гаїті. Це рішення також є останнім із серії кроків адміністрації Трампа щодо посилення імміграційної системи, включно з призупиненням програм, що дозволяють мігрантам в'їжджати раніше законними каналами, та заморожуванням системи прийому біженців.

NYT уточнює, що коли перша адміністрація Трампа скасувала захист мігрантів із Сальвадору і Гаїті, чиновники дозволили постраждалим зберігати свій статус протягом 12-18 місяців, перш ніж його було скасовано.

Цього разу адміністрація вирішила внести зміни більш оперативно. Таким чином, ті, хто перебуває під TPS з Венесуели і отримали захист у 2023 році, втратять свій тимчасовий статус через 50 днів після публікації урядом повідомлення про припинення.

Республіканські критики цієї програми заявили, що вона використовувалася для того, щоб дозволити мігрантам залишатися набагато довше, ніж передбачалося. Крім того, вона перетворилася з чогось тимчасового на більш постійну угоду.

Тим часом у документах, отриманих NYT, сказано, що понад 300 тисяч венесуельців мали статус TPS до квітня. Інша група з більш ніж 250 тисяч венесуельців - має захист до вересня і наразі буде порушена. Однак рішення передбачає, що вони та інші особи, які мають статус TPS, можуть опинитися під загрозою його втрати в майбутньому.

Як пише видання, ця програма призначена для мігрантів, які не можуть бути повернуті в країну, що зіткнулася зі стихійним лихом або будь-яким конфліктом.

Зокрема, останніми роками мігранти тікали з Венесуели, оскільки уряд за президента Ніколаса Мадуро розвалювався. Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена довго боролася за висилку мігрантів до Венесуели, оскільки країна не дозволяла депортаційні рейси. Але днями ситуація змінилася.

Так, у суботу президент США Дональд Трамп написав у соцмережах, що уряд Венесуели змінив курс щодо цього рішення, хоча офіційні особи в Каракасі публічно не підтвердили таку домовленість.

"Венесуела погодилася прийняти назад у свою країну всіх венесуельських нелегальних іммігрантів, які були розміщені у США, включно з членами банди Tren de Aragua. Венесуела також погодилася надати транспорт назад. Ми перебуваємо в процесі висилки рекордної кількості нелегальних іммігрантів з усіх країн, і всі країни погодилися прийняти цих нелегальних іммігрантів назад", - написав Трамп.

The New York Times додало, що за останні кілька років програма TPS значно зросла. За даними Дослідницької служби Конгресу, на кінець минулого року цей статус мали понад мільйон осіб.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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