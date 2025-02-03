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АНАЛІТИКА

Трамп припиняє фінансову допомогу Південно-Африканській Республіці

 

Президент США оголосив про припинення програм фінансової допомоги Південно-Африканській Республіці через «масове порушення прав людини» в цій країні.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

Він натякнув на закон, ухвалений у ПАР наприкінці 2024 року, який передбачає можливість конфіскації землі в суспільних інтересах без компенсації вартості її власникам.

«Південна Африка конфісковує землю і поводиться з певними класами людей дуже погано... - заявив Трамп. - На очах у всіх відбувається, як мінімум, масове порушення прав людини. Сполучені Штати не терпітимуть цього, ми будемо діяти. Також я припиняю будь-яке подальше фінансування Південної Африки до завершення повного розслідування цієї ситуації!»

При цьому глава Білого дому не навів жодного прикладу конфіскації землі в ПАР.

Як зазначає DW, деякі групи населення в цій країні побоюються, що уряд має намір наслідувати приклад Зімбабве, де влада відбирала приватні ферми в білих громадян, часто не виплачуючи їм жодної компенсації.

За даними Reuters, у 2023 році Сполучені Штати виділили Південній Африці майже 440 млн доларів допомоги.

«Південна Африка конфісковує землю і поводиться з певними класами людей дуже погано... - заявив Трамп. - На очах у всіх відбувається, як мінімум, масове порушення прав людини. Сполучені Штати не терпітимуть цього, ми будемо діяти. Також я припиняю будь-яке подальше фінансування Південної Африки до завершення повного розслідування цієї ситуації!»

При цьому глава Білого дому не навів жодного прикладу конфіскації землі в ПАР.

Як зазначає DW, деякі групи населення в цій країні побоюються, що уряд має намір наслідувати приклад Зімбабве, де влада відбирала приватні ферми в білих громадян, часто не виплачуючи їм жодної компенсації.

За даними Reuters, у 2023 році Сполучені Штати виділили Південній Африці майже 440 млн доларів допомоги.
Ключові теги: ПАР, США
 

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