Фінансові новини
- |
- 03.02.25
- |
- 15:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президент Панами заявив про вихід країни з китайської ініціативи «Один пояс, один шлях»
09:28 03.02.2025 |
Уряд Панами не продовжуватиме дію меморандуму з КНР про участь країни в китайській глобальній ініціативі «Один пояс, один шлях».
Про це заявив президент країни Хосе Рауль Муліно після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо, передає Укрінформ із посиланням на CNN.
Він назвав зустріч із главою Держдепу «сердечною і шанобливою», наголосивши, що американська сторона не ставить під сумнів суверенітет країни над Панамським каналом.
«Я вважаю, що цей візит відкриває двері для побудови нових відносин зі Сполученими Штатами... і, зокрема, збільшення американських інвестицій у Панамі», - сказав Муліно.
За його словами, сторони детально обговорили питання китайської присутності в зоні Панамського каналу. Зараз уряд проводить аудит у розташованих поряд із каналом портах, які перебувають під управлінням китайських компаній.
«Я прийняв важливе рішення і повідомляю вам про нього. Мій уряд не продовжуватиме меморандум про взаєморозуміння 2017 року стосовно участі країни в ініціативі «Один пояс, один шлях», - заявив Муліно.
Він додав, що Панама також вивчить можливість виходу з китайського проєкту раніше терміну завершення дії угоди, продовження якої відбувається кожні три роки.
Панама розірвала багаторічні дипломатичні відносини з Тайванем на користь Китаю в 2017 році й тоді ж приєдналась до його глобальної інфраструктурної ініціативи «Один пояс, один шлях». Це викликало хвилю критики з боку США через ризики контролю КНР над функціонуванням критично важливого для світової торгівлі Панамського каналу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський щодо ситуації з «АОЗ»: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні
|У Трампа хочуть, аби Україна провела вибори після «перемир'я»
|Трамп розпочав торгівельну війну з Канадою, Мексикою та Китаєм
|Нідерланди допоможуть у підготовці понад 20 українців для обслуговування F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Інфляція в єврозоні в січні несподівано прискорилася до 2,5%, максимуму з липня
|Росія намагалася створити «доларовий резерв» у Туреччині для обходу санкцій
|Вибух у Москві: поранено засновника батальону «Арбат»
|Інфляція в Туреччині в січні уповільнилася восьмий місяць поспіль - до 42,12%
|Нідерланди розпочали розслідування щодо збору даних чат-ботом DeepSeek
|В Угорщині заявили, що згодяться на нові санкції проти РФ після домовленості з Трампом
Бізнес
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek
|В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek
|Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport
|Гендиректор Microsoft визнав, що у стартапі DeepSeek є кілька справжніх інновацій
|SoftBank може стати найбільшим інвестором OpenAI: хоче вкласти до $25 млрд в ШІ-компанію
|Митці у США можуть відстоювати авторські права на роботи, створені за допомогою ШІ