Президент Панами заявив про вихід країни з китайської ініціативи «Один пояс, один шлях»

Уряд Панами не продовжуватиме дію меморандуму з КНР про участь країни в китайській глобальній ініціативі «Один пояс, один шлях».

Про це заявив президент країни Хосе Рауль Муліно після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо, передає Укрінформ із посиланням на CNN.

Він назвав зустріч із главою Держдепу «сердечною і шанобливою», наголосивши, що американська сторона не ставить під сумнів суверенітет країни над Панамським каналом.

«Я вважаю, що цей візит відкриває двері для побудови нових відносин зі Сполученими Штатами... і, зокрема, збільшення американських інвестицій у Панамі», - сказав Муліно.

За його словами, сторони детально обговорили питання китайської присутності в зоні Панамського каналу. Зараз уряд проводить аудит у розташованих поряд із каналом портах, які перебувають під управлінням китайських компаній.

«Я прийняв важливе рішення і повідомляю вам про нього. Мій уряд не продовжуватиме меморандум про взаєморозуміння 2017 року стосовно участі країни в ініціативі «Один пояс, один шлях», - заявив Муліно.

Він додав, що Панама також вивчить можливість виходу з китайського проєкту раніше терміну завершення дії угоди, продовження якої відбувається кожні три роки.

Панама розірвала багаторічні дипломатичні відносини з Тайванем на користь Китаю в 2017 році й тоді ж приєдналась до його глобальної інфраструктурної ініціативи «Один пояс, один шлях». Це викликало хвилю критики з боку США через ризики контролю КНР над функціонуванням критично важливого для світової торгівлі Панамського каналу.