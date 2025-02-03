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АНАЛІТИКА

Стармер і Шольц провели зустріч: говорили про Україну

 

У неділю, 2 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Представники країн обговорили війну в Україні, оборонні питання Європи і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Лідери погодилися з важливістю ще більш міцного двостороннього партнерства. Говорячи про Україну, Стармер поінформував Шольца про свій нещодавній візит і повторив, що важливо забезпечити якомога сильнішу позицію країни найближчими місяцями, щоб мир був досягнутий завдяки силі. Також лідери погодилися, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну наголосило на важливості нарощування і координації оборонного виробництва по всій Європі.

Під час зустрічі було порушено і стратегічний оборонний огляд уряду, який буде опубліковано пізніше цього року. За словами Стармера, він враховуватиме уроки, отримані в Україні, а також необхідність маневрувати в умовах триваючої агресії і ворожої діяльності російського диктатора Володимира Путіна по всій Європі.

Також сторони погодилися з важливістю ще міцнішого двостороннього партнерства між Британією та Німеччиною.

Крім цього, Стармер і Шольц обговорили припинення вогню між Ізраїлем і Газою. Лідери привітали звільнення заручників і наголосили на важливості доведення всіх етапів угоди до кінця. Прем'єр-міністр додав, що ключовим моментом є рішення про створення двох держав, яке забезпечить безпечний і надійний Ізраїль поряд із життєздатною і суверенною Палестиною.

Нагадаємо, що 16 січня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер був з офіційним візитом у Києві. За підсумком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сторони підписали 100-річну угоду про партнерство. Документ передбачає побудову міцних зв'язків між державами у всіх можливих відносинах: починаючи від торгівлі, безпеки та оборони, закінчуючи наукою і технологією, освітою, культурою і багатьом іншим.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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