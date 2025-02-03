Фінансові новини
- |
- 03.02.25
- |
- 15:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Стармер і Шольц провели зустріч: говорили про Україну
07:29 03.02.2025 |
У неділю, 2 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Представники країн обговорили війну в Україні, оборонні питання Європи і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.
Лідери погодилися з важливістю ще більш міцного двостороннього партнерства. Говорячи про Україну, Стармер поінформував Шольца про свій нещодавній візит і повторив, що важливо забезпечити якомога сильнішу позицію країни найближчими місяцями, щоб мир був досягнутий завдяки силі. Також лідери погодилися, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну наголосило на важливості нарощування і координації оборонного виробництва по всій Європі.
Під час зустрічі було порушено і стратегічний оборонний огляд уряду, який буде опубліковано пізніше цього року. За словами Стармера, він враховуватиме уроки, отримані в Україні, а також необхідність маневрувати в умовах триваючої агресії і ворожої діяльності російського диктатора Володимира Путіна по всій Європі.
Також сторони погодилися з важливістю ще міцнішого двостороннього партнерства між Британією та Німеччиною.
Крім цього, Стармер і Шольц обговорили припинення вогню між Ізраїлем і Газою. Лідери привітали звільнення заручників і наголосили на важливості доведення всіх етапів угоди до кінця. Прем'єр-міністр додав, що ключовим моментом є рішення про створення двох держав, яке забезпечить безпечний і надійний Ізраїль поряд із життєздатною і суверенною Палестиною.
Нагадаємо, що 16 січня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер був з офіційним візитом у Києві. За підсумком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сторони підписали 100-річну угоду про партнерство. Документ передбачає побудову міцних зв'язків між державами у всіх можливих відносинах: починаючи від торгівлі, безпеки та оборони, закінчуючи наукою і технологією, освітою, культурою і багатьом іншим.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський щодо ситуації з «АОЗ»: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні
|У Трампа хочуть, аби Україна провела вибори після «перемир'я»
|Трамп розпочав торгівельну війну з Канадою, Мексикою та Китаєм
|Нідерланди допоможуть у підготовці понад 20 українців для обслуговування F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Інфляція в єврозоні в січні несподівано прискорилася до 2,5%, максимуму з липня
|Росія намагалася створити «доларовий резерв» у Туреччині для обходу санкцій
|Вибух у Москві: поранено засновника батальону «Арбат»
|Інфляція в Туреччині в січні уповільнилася восьмий місяць поспіль - до 42,12%
|Нідерланди розпочали розслідування щодо збору даних чат-ботом DeepSeek
|В Угорщині заявили, що згодяться на нові санкції проти РФ після домовленості з Трампом
Бізнес
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek
|В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek
|Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport
|Гендиректор Microsoft визнав, що у стартапі DeepSeek є кілька справжніх інновацій
|SoftBank може стати найбільшим інвестором OpenAI: хоче вкласти до $25 млрд в ШІ-компанію
|Митці у США можуть відстоювати авторські права на роботи, створені за допомогою ШІ