Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шольц застеріг Трампа від підвищення мит на товари з ЄС

 Олаф Шольц та Кір Стармер у заміській резиденції поблизу Лондона

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав до тісної співпраці зі США та застеріг американського президента Дональда Трампа від підвищення мит на товари з ЄС. Про це Шольц сказав у неділю, 2 лютого, під час зустрічі із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у заміській резиденції Стармера поблизу Лондона.

"Трансатлантичне партнерство є надзвичайно важливим для всіх нас", - цитує Шольца агенція AFP. За словами канцлера, це стосується як співпраці в рамках НАТО, підтримки України, так і економічних відносин.

Шольц наголосив, що глобалізація, всесвітній обмін товарами і продуктами, виявилися "великою історією успіху, яка уможливила процвітання для всіх нас". Тому важливо, "щоб ми не розділяли світ численними митними бар'єрами зараз, і щоб ми також робили цей обмін товарами і послугами можливим в майбутньому", додав він. Водночас канцлер наголосив на увазі ЄС з точки зору торговельної політики, зауваживши, що це "сильний економічний простір".

Зустріч Шольца зі Стармером була присвячена двостороннім відносинам між ЄС і Великобританією. Очікується, що Стармер також взьме участь у неформальному саміті ЄС з питань оборони в Брюсселі 3 лютого, в якому також візьме участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Трамп і запровадження нових мит

Після повернення до Білого дому президент США Трамп з 1 лютого увів 25-відсоткові мита на товари з Канади та Мексики, а також 10-відсоткові мита на сиру нафту з Канади та товари з Китаю. Своє рішення Трамп пояснив загрозою, що походить від нелегальних мігрантів і контрабанди наркотиків. Досі між США, Канадою та Мексикою практично не було жодних додаткових мит під час торгівлі товарами, оскільки між ними укладена угода про вільну торгівлю, яку Трамп сам підписав у свій перший президентський строк.

Також Трамп пообіцяв "абсолютно точно" мита на європейські товари в майбутньому, зазначивши, що європейські ринки значною мірою закриті для американського експорту. Він вказав на великий торговельний дефіцит між США та ЄС і пообіцяв вжити "суттєвих" заходів, хоча не надав деталей. Раніше Трамп погрожував накласти додаткові мита від 10 до 20 відсотків на імпорт з ЄС.

Під час першого президентського строку в 2018 році Трамп запровадив мита на імпорт європейської сталі та алюмінію, що спонукало ЄС відповісти митами на американські бурбон, мотоцикли Harley-Davidson і джинси.

Нагадаємо, 30 січня Трамп пригрозив країнам БРІКС стовідсотковими митами і "прощанням з можливістю продавати свої товари на чудовому ринку США", якщо ті відмовляться від американського долара як міжнародного платіжного засобу. У БРІКС спочатку входили п'ять членів: Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. На початку 2024 року до них приєдналися Єгипет, Ефіопія та ОАЕ, а на початку 2025 - Індонезія.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7263
  0,0979
 0,23
EUR
 1
 43,3244
  0,1853
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4231  0,07 0,17 42,0654  0,07 0,16
EUR 42,8500  0,46 1,07 43,7515  0,30 0,69

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8000  0,08 0,19 41,8200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес