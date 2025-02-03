Шольц застеріг Трампа від підвищення мит на товари з ЄС

Олаф Шольц та Кір Стармер у заміській резиденції поблизу Лондона

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав до тісної співпраці зі США та застеріг американського президента Дональда Трампа від підвищення мит на товари з ЄС. Про це Шольц сказав у неділю, 2 лютого, під час зустрічі із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у заміській резиденції Стармера поблизу Лондона.

"Трансатлантичне партнерство є надзвичайно важливим для всіх нас", - цитує Шольца агенція AFP. За словами канцлера, це стосується як співпраці в рамках НАТО, підтримки України, так і економічних відносин.

Шольц наголосив, що глобалізація, всесвітній обмін товарами і продуктами, виявилися "великою історією успіху, яка уможливила процвітання для всіх нас". Тому важливо, "щоб ми не розділяли світ численними митними бар'єрами зараз, і щоб ми також робили цей обмін товарами і послугами можливим в майбутньому", додав він. Водночас канцлер наголосив на увазі ЄС з точки зору торговельної політики, зауваживши, що це "сильний економічний простір".

Зустріч Шольца зі Стармером була присвячена двостороннім відносинам між ЄС і Великобританією. Очікується, що Стармер також взьме участь у неформальному саміті ЄС з питань оборони в Брюсселі 3 лютого, в якому також візьме участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Трамп і запровадження нових мит

Після повернення до Білого дому президент США Трамп з 1 лютого увів 25-відсоткові мита на товари з Канади та Мексики, а також 10-відсоткові мита на сиру нафту з Канади та товари з Китаю. Своє рішення Трамп пояснив загрозою, що походить від нелегальних мігрантів і контрабанди наркотиків. Досі між США, Канадою та Мексикою практично не було жодних додаткових мит під час торгівлі товарами, оскільки між ними укладена угода про вільну торгівлю, яку Трамп сам підписав у свій перший президентський строк.

Також Трамп пообіцяв "абсолютно точно" мита на європейські товари в майбутньому, зазначивши, що європейські ринки значною мірою закриті для американського експорту. Він вказав на великий торговельний дефіцит між США та ЄС і пообіцяв вжити "суттєвих" заходів, хоча не надав деталей. Раніше Трамп погрожував накласти додаткові мита від 10 до 20 відсотків на імпорт з ЄС.

Під час першого президентського строку в 2018 році Трамп запровадив мита на імпорт європейської сталі та алюмінію, що спонукало ЄС відповісти митами на американські бурбон, мотоцикли Harley-Davidson і джинси.

Нагадаємо, 30 січня Трамп пригрозив країнам БРІКС стовідсотковими митами і "прощанням з можливістю продавати свої товари на чудовому ринку США", якщо ті відмовляться від американського долара як міжнародного платіжного засобу. У БРІКС спочатку входили п'ять членів: Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. На початку 2024 року до них приєдналися Єгипет, Ефіопія та ОАЕ, а на початку 2025 - Індонезія.