Трамп знову погрожує ЄС митами, бо «вони жахливо з нами поводяться»

Президент США Дональд Трамп заявив, що не відмовився від намірів запровадити мита на товари з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Трампа наводить Financial Times.

Він зазначив, що європейські країни "жахливо з нами поводяться" і не купують американські товари.

"Чи збираюся я запровадити мита проти Європейського Союзу?...Абсолютно. Вони не беруть наші автомобілі, вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію, по суті, вони не беруть майже нічого", - сказав американський президент.

Він додав, що заходи щодо Євросоюзу "будуть дуже значними".

Президент США визнав, що нові мита, які окрім ЄС він збирається запровадити щодо Китаю і Канади, можуть викликати деякі "збої" на ринку, але водночас додав, що вони допоможуть країні скоротити дефіцит торгового балансу.

"Мита зроблять нас дуже багатими і дуже сильними", - переконаний Трамп.

Нагадаємо, одразу після вступу на посаду Трамп пообіцяв вдарити по Європейському Союзу митами.

Ще восени Європейський Союз підготував список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на втілення Трампом погрози запровадити мита.

14 січня Трамп заявив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних мит, які він пообіцяв запровадити.