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Трамп знову погрожує ЄС митами, бо «вони жахливо з нами поводяться»
07:17 03.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що не відмовився від намірів запровадити мита на товари з ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Трампа наводить Financial Times.
Він зазначив, що європейські країни "жахливо з нами поводяться" і не купують американські товари.
"Чи збираюся я запровадити мита проти Європейського Союзу?...Абсолютно. Вони не беруть наші автомобілі, вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію, по суті, вони не беруть майже нічого", - сказав американський президент.
Він додав, що заходи щодо Євросоюзу "будуть дуже значними".
Президент США визнав, що нові мита, які окрім ЄС він збирається запровадити щодо Китаю і Канади, можуть викликати деякі "збої" на ринку, але водночас додав, що вони допоможуть країні скоротити дефіцит торгового балансу.
"Мита зроблять нас дуже багатими і дуже сильними", - переконаний Трамп.
Нагадаємо, одразу після вступу на посаду Трамп пообіцяв вдарити по Європейському Союзу митами.
Ще восени Європейський Союз підготував список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на втілення Трампом погрози запровадити мита.
14 січня Трамп заявив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних мит, які він пообіцяв запровадити.
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