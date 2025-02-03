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Трамп поговорить із Трюдо за день до того, як тарифи набудуть чинності
07:09 03.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що планує поговорити з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в понеділок, 3 лютого. Розмова відбудеться менш ніж за добу до того, як американські мита проти цієї країни набудуть чинності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.
"Завтра вранці я поговорю з прем'єр-міністром Трюдо, завтра вранці я поговорю з Мексикою. І я не очікую нічого дуже драматичного. Ми ввели мита. Вони винні нам багато грошей, і я впевнений, що вони заплатять", - сказав Трамп журналістам у неділю.
Сам Трюдо днем раніше сказав, що намагався зв'язатися з Трампом з моменту інавгурації, але на його дзвінки ніхто не відповідав.
Крім заяви про майбутні розмови, Трамп знову пригрозив запровадити додаткові мита проти Європейського Союзу, звинувативши ЄС у тому, що блок "справді перейшов усі межі".
"Вони не беруть наші автомобілі, вони не беруть наші сільськогосподарські продукти. Вони не беруть майже нічого, а ми беремо в них усе: мільйони автомобілів, величезну кількість їжі та сільськогосподарської продукції", - заявив Трамп.
При цьому CNN зазначає, що висловлювання Трампа про те, що ЄС не купує американську сільськогосподарську продукцію та авто - є неправдою. Зокрема, уряд США стверджує, що у 2023 фінансовому році ЄС купив американської сільськогосподарської продукції на суму 12,3 млрд доларів, що робить його четвертим за величиною експортним ринком для американської сільськогосподарської та супутньої продукції. Водночас, згідно зі звітом Європейської асоціації автовиробників, опублікованим у грудні 2023 року, ЄС є другим за величиною ринком для експорту американських автомобілів.
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