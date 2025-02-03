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АНАЛІТИКА

Відповідь Трампу: Канада опублікувала список товарів США, які потрапили під мита

 

У неділю, 2 лютого, міністр фінансів Канади Домінік Леблан оприлюднив повний список американських товарів, що підпадають під мита. Їхня вартість становить 30 млрд доларів, і це перший етап відповідь Канади на мита США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ці заходи стали відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа в суботу про те, що для Канади, Мексики. І Китаю будуть введені масштабні мита. Зокрема, глава американської держави підписав указ, і вже у вівторок тарифи набудуть чинності.

Тим часом нинішня відповідь Канади є лише першим етапом. Наразі до тарифного списку входять:

* фрукти та овочі;

* молочні продукти (йогурт, молоко і сир);

* кава і чай;

* одяг, включно з рукавичками, шарфами, взуттям і костюмами;

* алкоголь (вино, вермут і пиво);

* туалетний папір;

* різні предмети домашнього вжитку, такі як посуд, холодильники та водонагрівачі;

* інша побутова техніка;

* інструменти;

* вогнепальна зброя і не тільки.

З повним подібним списком, що потрапило під мита, можна за цим посиланням.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував, що Канада введе 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів (106 млрд США). Він попереджав, що пару торкнуться продуктів харчування і важливих мінералів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Канада
 

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