Фінансові новини
- |
- 03.02.25
- |
- 15:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Відповідь Трампу: Канада опублікувала список товарів США, які потрапили під мита
07:06 03.02.2025 |
У неділю, 2 лютого, міністр фінансів Канади Домінік Леблан оприлюднив повний список американських товарів, що підпадають під мита. Їхня вартість становить 30 млрд доларів, і це перший етап відповідь Канади на мита США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Ці заходи стали відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа в суботу про те, що для Канади, Мексики. І Китаю будуть введені масштабні мита. Зокрема, глава американської держави підписав указ, і вже у вівторок тарифи набудуть чинності.
Тим часом нинішня відповідь Канади є лише першим етапом. Наразі до тарифного списку входять:
* фрукти та овочі;
* молочні продукти (йогурт, молоко і сир);
* кава і чай;
* одяг, включно з рукавичками, шарфами, взуттям і костюмами;
* алкоголь (вино, вермут і пиво);
* туалетний папір;
* різні предмети домашнього вжитку, такі як посуд, холодильники та водонагрівачі;
* інша побутова техніка;
* інструменти;
* вогнепальна зброя і не тільки.
З повним подібним списком, що потрапило під мита, можна за цим посиланням.
Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував, що Канада введе 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів (106 млрд США). Він попереджав, що пару торкнуться продуктів харчування і важливих мінералів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський щодо ситуації з «АОЗ»: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні
|У Трампа хочуть, аби Україна провела вибори після «перемир'я»
|Трамп розпочав торгівельну війну з Канадою, Мексикою та Китаєм
|Нідерланди допоможуть у підготовці понад 20 українців для обслуговування F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
У РУБРИЦІ
|Інфляція в єврозоні в січні несподівано прискорилася до 2,5%, максимуму з липня
|Росія намагалася створити «доларовий резерв» у Туреччині для обходу санкцій
|Вибух у Москві: поранено засновника батальону «Арбат»
|Інфляція в Туреччині в січні уповільнилася восьмий місяць поспіль - до 42,12%
|Нідерланди розпочали розслідування щодо збору даних чат-ботом DeepSeek
|В Угорщині заявили, що згодяться на нові санкції проти РФ після домовленості з Трампом
Бізнес
|У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek
|В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek
|Netflix на iPhone та iPad тепер дозволяє завантажувати цілі сезони серіалів в один клік
|Mitsubishi представив новий кросовер Outlander Sport
|Гендиректор Microsoft визнав, що у стартапі DeepSeek є кілька справжніх інновацій
|SoftBank може стати найбільшим інвестором OpenAI: хоче вкласти до $25 млрд в ШІ-компанію
|Митці у США можуть відстоювати авторські права на роботи, створені за допомогою ШІ