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АНАЛІТИКА

Трамп повторив свій заклик до Канади стати «омріяним 51-м штатом» США

 

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив Канаді і закликав її стати "омріяним 51-м" штатом США.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що для того, щоб позбутися тарифів Канаді слід увійти у склад США.

"Ми платимо сотні мільярдів доларів, щоб СУБСИДІЮВАТИ Канаду. Навіщо? Немає ніякої причини. Нам не потрібно нічого з того, що вони мають", - написав він.

За словами Трампа, США мають необмежену кількість енергії, виробляють власні автомобілі і мають більше деревини, ніж можуть коли-небудь використати.

"Без цих величезних субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна. Жорстоко, але правда! Тому Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом. Набагато нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади - І ЖОДНИХ ТАРИФІВ!", - написав Трамп.

Представники Білого дому раніше оголосили, що президент Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари з Мексики та Канади і 10% мита на товари з Китаю. У відповідь Канада і Мексика анонсували свої тарифи.

До вступу на посаду президента Трамп відзначився неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США". Зокрема, 8 січня Трамп опублікував карти, на яких Канада зображена як частина США.

Ключові теги: США, Канада
 

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