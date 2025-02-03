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АНАЛІТИКА

Китай стримано відповів на мита Трампа

 


Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд Китаю в неділю 2 лютого засудив введення адміністрацією Трампа 10% мита на китайський імпорт, залишивши при цьому "відкриті двері" для переговорів з США.

У Мінфіні Китаю не оголосили про рішучі контрзаходи у відповідь на дії новообраного президента США Дональда Трампа, заявивши про символічний жест у вигляді оскарження мит у СОТ. Це контрастує із діями Канади та Мексики, які у відповідь на нові мита США запровадять пропорційні обмеження.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що крок Трампа "серйозно порушує" правила міжнародної торгівлі, і закликало США "вступити у відвертий діалог і зміцнити співпрацю".

Подання позову до СОТ може дозволити Пекіну перемогти у публічному просторі, але не може скасувати мита Трампа. Апеляція до СОТ не несе жодних безпосередніх витрат чи загроз для Вашингтона. Система врегулювання суперечок СОТ була фактично зупинена з 2019 року, коли Трамп заблокував призначення суддів для розгляду апеляцій.

Величезне позитивне сальдо торгового балансу Китаю (майже 1 трильйон доларів минулого року) - є вразливим місцем для Пекіна.

Як зазначає Reuters, китайський експорт у ключових галузях промисловості, в тому числі автомобілебудуванні, зростає швидше в натуральному вираженні, ніж у вартісному, що свідчить про те, що виробники знижують ціни, намагаючись завоювати закордонні ринки збуту, коли попит на внутрішньому ринку різко впав.

З цієї причини аналітики очікували, що Китай спробує якнайшвидше укласти угоду з Трампом, щоб пом'якшити удар від торговельних заходів США.

Китай також місяцями готувався до довгоочікуваного кроку Трампа щодо мит, поглиблюючи зв'язки з союзниками, домагаючись певної самостійності в ключових галузях технологій і відкладаючи кошти на підтримку вразливої економіки.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, США
 

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