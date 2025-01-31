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АНАЛІТИКА

У Німеччині пропонують декретну відпустку жінкам після викидня

 

Німецький Бундестаг ухвалив закон, який поширює дію декретної відпустки на жінок, у яких стався викидень після 13 тижнів вагітності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Переважна більшість депутатів проголосувала за законопроєкт, який має на меті підтримати жінок у період фізичного та емоційного відновлення, розповіла депутатка від Соціал-демократичної партії (СДПН) Сара Ларкамп.

Згідно з чинним німецьким законодавством, жінки зазвичай мають право на оплачувану декретну відпустку, яка починається за шість тижнів до пологів і триває протягом восьми тижнів після пологів.

Однак це не поширюється на випадок викидня.

Раніше жінкам, у яких стався викидень до 24-го тижня вагітності, доводилося активно звертатися за лікарняним.

Згідно з новим положенням, жінки, у яких стався викидень після 13-го тижня вагітності, матимуть можливість взяти декретну відпустку. Однак жінки не зобов'язані брати її, якщо вони не хочуть.

Закон буде обговорюватися в Бундесраті, верхній палаті німецького парламенту, 14 лютого. Якщо його схвалять, він може набути чинності вже 1 червня цього року.

За оцінками, щороку в Німеччині відбувається приблизно шість тисяч викиднів у період між 13-м і 24-м тижнем вагітності. Однак більшість (близько 84 тисяч) стаються до 12-го тижня вагітності, на який новий закон про декретну відпустку не поширюється.

Також Бундестаг проголосував за те, щоб у майбутньому протизаплідні таблетки були безкоштовними для всіх жінок, які мають обов'язкове медичне страхування, якщо є докази насильства або зґвалтування.

У квітні 2024 року депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.
 

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