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Посольство Індії в Україні провело урочистий прийом у Києві на честь 75-ї річниці Дня Республіки
14:45 31.01.2025 |
Урочистий прийом, організований Посольством Індії в Україні на честь 75-ї річниці Дня Республіки, відбувся у столиці України Києві.
Захід зібрав представників української влади, дипломатичного корпусу, індійської діаспори та громадськості. Головним гостем заходу виступив заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.
"26 січня 1950 року набула чинності Конституція Індії, що ознаменувало перехід нашої країни до суверенної, незалежної, демократичної, світської республіки. Ми пишаємося ідеалами справедливості, свободи, рівності та братерства", - заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Індії в Україні Раві Шанкар.
У своїй промові дипломат наголосив на значенні Дня Республіки для індійського народу, підкресливши, що за 75 років Індія перетворилася на одну з найдинамічніших економік світу, яка готується стати третьою за величиною.
"Сміливі реформи, інвестиції в інфраструктуру та інновації, такі як квантові технології, штучний інтелект і космічні дослідження, роблять нашу країну ключовим гравцем у глобальних процесах. Також пріоритетним напрямком є галузь біотехнологій, зокрема проєкт Genome. Варто згадати і про останнє досягнення - стикування в космосі, яке вивело країну в четвірку світових лідерів в галузі", - зазначив посол.
Значну частину виступу Шанкар присвятив українсько-індійським відносинам. Він нагадав про історичний візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Києва у серпні 2024 року, який став "знаковою віхою" для двосторонньої співпраці:
"Ми прагнемо перетворити наші відносини з "Всеохоплюючого партнерства" на "Стратегічне партнерство". Особлива увага приділяється гуманітарній підтримці України. Зокрема, Індія передала мобільні госпіталі "BHISHM Cubes", які зараз допомагають оперативно лікувати поранених та рятувати дорогоцінні життя на передовій, а також прийняла рішення профінансувати проєкт "Оновлення та модернізація хірургічного відділення Збаразької центральної лікарні в Тернопільській області вартістю $1,5млн", - заявив посол.
Він наголосив, що Індія підтримує всеосяжний, справедливий мир у відповідності з міжнародним правом.
Посол високо оцінив зростання інтересу українців до індійської культури, мови та традицій. Він подякував українським студентам, які вивчають гінді, і наголосив на важливості культурних обмінів. "Програма, підписана минулого року, відкриває нові можливості для академічних стипендій, міжнародних проєктів та збереження нашої спільної спадщини", - зазначив Шанкар.
На завершення заходу гості насолоджувались традиційними індійськими стравами та музикою. Подія підкреслила минулі досягнення та оптимістичні перспективи співпраці Індії та України у найближчі десятиліття.
Індія визнала незалежність України 26 грудня 1991 року. 17 січня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини між Україною та Індією. День Республіки (англ. Republic Day) - національне свято Індії, що відзначає ухвалення Конституції Індії та перехід країни від статусу британського домініону до республіки 26 січня 1950 року.
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