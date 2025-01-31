Фінляндія оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги майже на EUR200 млн

Фінляндія оголосила про передачу Україні 27-го пакета оборонної допомоги на приблизно EUR198 млн євро, повідомили у фінському Міністерстві оборони.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, заміна можливостей, що містяться в пакеті, коштуватиме Фінляндії приблизно EUR198 млн. Загальна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія передала в Україну, зараз становить EUR 2,5 млрд.

"Цей пакет вартістю майже 200 мільйонів євро побудовано у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захиститися в гострій ситуації на фронті", - сказав міністр оборони Антті Хаккянен .

Для забезпечення безпечної доставки допомоги додаткова інформація про конкретний вміст, спосіб доставки чи графік допомоги не розголошуються.

Допомога враховувала як потреби України, так і ситуацію Збройних сил Фінляндії.