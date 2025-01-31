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Сили оборони Швеції вперше запустили власний військовий супутник
13:58 31.01.2025 |
Шведські збройні сили повідомили про успішний запуск першого військового супутника країни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал SVT.
Супутник називається Gna-3 - у скандинавській міфології Гна була посланицею верховної богині Фрігг. Це перший власний військовий супутник Швеції.
16 серпня минулого року Gna-3 був запущений в космос з бази в Каліфорнії, США. Відтоді і донині шведські збройні сили зберігали мовчання про проєкт.
"Це військовий супутник, і тепер ми можемо представити, що Швеція також має військові супутники. Це важливо для зміцнення нашої обороноздатності", - каже міністр оборони Пол Йонсон.
Він також пояснив, чому Швеція повинна інвестувати в це, коли інші країни НАТО мають такі ж можливості.
"По-перше, ми маємо унікальні геополітичні умови, оскільки у нас є полігон Esrange і ми маємо можливість запускати полярні супутники, що є унікальним. По-друге, звичайно, ми хочемо мати певну незалежність і свободу дій, коли йдеться про комунікацію і збір розвідувальної інформації в довгостроковій перспективі. Це розширює і зміцнює наші можливості", - зазначив Йонсон.
"Людина, яка сидить на найвищій точці на полі бою, також має гарну можливість спостерігати і використовувати цю позицію для ведення бойових дій", - каже Йохан Ністрьом, керівник космічного департаменту Збройних сил Швеції.
Gna-3 - це супутник зв'язку. Він перебуває на висоті близько 500 кілометрів. Він проходить над одними і тими ж місцями чотири рази на день, на орбіті, яка охоплює, серед іншого, Швецію і район Балтійського моря.
Космос визначають як нову важливу сферу для ведення бойових дій, і все більше країн інвестують в космічну оборону. Gna-3 - це супутник для тестування і випробувань, і Збройні сили Швеції планують запустити більше супутників в найближчі роки.
У серпні 2024 року Британія успішно запустила в космос перший військовий супутник.
Пентагон торік активно розширював можливості для ведення війни в космосі. Американські військові розцінюють як загрозу розвиток військового потенціалу в космосі Китаєм та Росією.
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