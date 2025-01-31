Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Орбан знову шантажує ЄС своїм вето на санкції проти РФ

 

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан знову пригрозив накласти вето на санкції проти Росії через шість місяців, якщо Україна до того часу не відновить транзит російського газу.

Заяву Орбана наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

В інтерв'ю угорському державному радіо в п'ятницю він розповів, що цього тижня Угорщина нібито отримала від ЄС гарантію щодо відновлення транзиту через Україну.

"Якщо обіцянка буде порушена, то ми не тільки запропонуємо припинити санкції, але й припинимо їх", - сказав Орбан.

Нагадаємо, 27 січня ЄС вдалося "дотиснути" Угорщину і схвалити продовження економічних санкцій проти Росії, проте з поступкою Будапешту - було вирішено ухвалити заяву з запевненнями Угорщини про її енергетичну безпеку.

ЗМІ повідомляли, що Угорщина вимагає від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.

Глава диломатії ЄС Кая Каллас натякнула, що заява про "енергетичну безпеку", в обмін на яку Угорщина підтримала продовження санкцій проти Росії, мала символічний характер.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8242
  0,1052
 0,25
EUR
 1
 43,5097
  0,1095
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4940  0,14 0,33 42,1336  0,17 0,41
EUR 43,3120  0,16 0,37 44,0556  0,15 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,09 0,22 41,7400  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес