Фінансові новини
- |
- 31.01.25
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Орбан знову шантажує ЄС своїм вето на санкції проти РФ
13:55 31.01.2025 |
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан знову пригрозив накласти вето на санкції проти Росії через шість місяців, якщо Україна до того часу не відновить транзит російського газу.
Заяву Орбана наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
В інтерв'ю угорському державному радіо в п'ятницю він розповів, що цього тижня Угорщина нібито отримала від ЄС гарантію щодо відновлення транзиту через Україну.
"Якщо обіцянка буде порушена, то ми не тільки запропонуємо припинити санкції, але й припинимо їх", - сказав Орбан.
Нагадаємо, 27 січня ЄС вдалося "дотиснути" Угорщину і схвалити продовження економічних санкцій проти Росії, проте з поступкою Будапешту - було вирішено ухвалити заяву з запевненнями Угорщини про її енергетичну безпеку.
ЗМІ повідомляли, що Угорщина вимагає від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.
Глава диломатії ЄС Кая Каллас натякнула, що заява про "енергетичну безпеку", в обмін на яку Угорщина підтримала продовження санкцій проти Росії, мала символічний характер.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Великої Британії 2 мільярди фунтів на закупівлю ППО. Кабмін схвалив законопроєкт
|Держсекретар США: обидві сторони платять страшну ціну у війні, обидві повинні поступитись
|Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд
|ТЦК і син Порошенка. Розповідаємо деталі скандалу і чому експрезидента можуть не пустити в Раду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|Сили оборони Швеції вперше запустили власний військовий супутник
|Орбан знову шантажує ЄС своїм вето на санкції проти РФ
|Рубіо: США треба Панамський канал і Гренландія через Китай
|Перетікання золота в США призвело до дефіциту злитків у Лондоні - FT
|Посилення санкцій США: китайські банки знову блокують платежі в Росію
|Каллас: у Трампа розуміють, що треба тиснути на РФ для завершення війни
Бізнес
|SoftBank може стати найбільшим інвестором OpenAI: хоче вкласти до $25 млрд в ШІ-компанію
|Митці у США можуть відстоювати авторські права на роботи, створені за допомогою ШІ
|Toyota спрощує заправку воднем: нова технологія дасть змогу заправляти 40-тонні вантажівки за 8 хвилин
|Цивільний реактивний літак XB-1 уперше подолав надзвуковий бар'єр
|Apple несподівано впровадила підтримку Starlink в iOS 18.3 — супутниковий зв’язок вже працює
|Bloomberg: проєкт Stargate на $500 млрд живитимуть альтернативні джерела енергії
|ЄС переходить на будівництво «гігафабрик ШІ» за прикладом американського проєкту Stargate