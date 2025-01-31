Орбан знову шантажує ЄС своїм вето на санкції проти РФ

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан знову пригрозив накласти вето на санкції проти Росії через шість місяців, якщо Україна до того часу не відновить транзит російського газу.

Заяву Орбана наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

В інтерв'ю угорському державному радіо в п'ятницю він розповів, що цього тижня Угорщина нібито отримала від ЄС гарантію щодо відновлення транзиту через Україну.

"Якщо обіцянка буде порушена, то ми не тільки запропонуємо припинити санкції, але й припинимо їх", - сказав Орбан.

Нагадаємо, 27 січня ЄС вдалося "дотиснути" Угорщину і схвалити продовження економічних санкцій проти Росії, проте з поступкою Будапешту - було вирішено ухвалити заяву з запевненнями Угорщини про її енергетичну безпеку.

ЗМІ повідомляли, що Угорщина вимагає від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.

Глава диломатії ЄС Кая Каллас натякнула, що заява про "енергетичну безпеку", в обмін на яку Угорщина підтримала продовження санкцій проти Росії, мала символічний характер.