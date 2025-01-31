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АНАЛІТИКА

Рубіо: США треба Панамський канал і Гренландія через Китай

 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що бажання президента Дональда Трампа отримати контроль над Панамським каналом і придбати Гренландію зумовлене "законними інтересами національної безпеки", пов'язаними зі зростанням занепокоєння щодо активності та впливу Китаю в Латинській Америці та Арктиці.

Цими вихідними Рубіо розпочне своє турне державами Центральної Америки і першою країною, яку він відвідає, буде Панама. Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив 30 січня, що не вестиме жодних переговорів зі США про право власності на Панамський канал, і що він сподівається, що під час візиту Рубіо зосередиться на спільних інтересах двох країн, таких як міграція і боротьба з наркоторгівлею.

Рубіо ж перед візитом зазначив, що не може спрогнозувати, чи вдасться Трампу за свого президентства відновити американський контроль над Панамським каналом або викупити Гренландію у Данії, але висловив переконання, що увага, яку Трамп приділятиме обом питанням, матиме наслідки. "Я думаю, що ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними; наші інтереси в Панамському каналі будуть більш захищеними", - сказав він 30 січня в інтерв'ю SiriusXM.

Рубіо: Китайська активність в районі Панамського каналу є загрозою

За словами держсекретаря США, серйозне занепокоєння викликають інвестиції Китаю в порти та інші об'єкти інфраструктури в районі Панамського каналу. Рубіо вважає, що є ризик того, що китайські компанії у разі конфлікту з Тайванем або розриву відносин зі США з інших причин підкоряться уряду в Пекіні та виконають наказ перекрити чи обмежити рух Панамським каналом.

"Якщо уряд Китаю під час конфлікту скаже їм перекрити Панамський канал, вони будуть змушені це зробити. Я не маю жодних сумнівів, що у них є такі плани на випадок непередбачених обставин, що є прямою загрозою", - цитує держсека американське інформаційне агентство Associated Press.

Рубіо також повторив скаргу Трампа на те, що з американських кораблів стягують надмірну плату за користування каналом. "Ми не повинні бути в ситуації, коли нам доводиться платити більше, ніж іншим країнам. Насправді, ми повинні отримувати знижку або, можливо, безкоштовно, тому що ми заплатили за це", - сказав він.

Рубіо: Гренландія - питання національного інтересу

Що стосується Гренландії, то Рубіо сказав, що Данія, якій належить острів, не має можливості захистити його від Китаю, який прагне посилити свою присутність в Арктиці, щоб експлуатувати судноплавні шляхи, а оскільки Гренландія вже підпадає під дію пакту про взаємну оборону НАТО, для США є сенс мати там більшу присутність і повноваження.

"Якщо ми вже на гачку за те, що повинні це робити, ми могли б також мати більший контроль над тим, що там відбувається. Я знаю, що для Данії це делікатна тема, але для Сполучених Штатів це знову ж таки питання національного інтересу", - сказав Рубіо.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Китай
 

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