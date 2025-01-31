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АНАЛІТИКА

У Франції хочуть перевірити китайський чат-бот DeepSeek

 

У четвер французька служба з контролю за дотриманням конфіденційності заявила, що опитає компанію DeepSeek, чат-бот якої стрімко став популярним у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Французька служба хоче краще зрозуміти, як працює система штучного інтелекту китайського стартапу і які є можливі ризики для конфіденційності користувачів.

"Щоб краще зрозуміти, як працює ця система штучного інтелекту та ризики з точки зору захисту даних, CNIL допитає компанію, яка пропонує чат-бота DeepSeek", - зазначили у відомстві.

Повідомляли також, що італійська влада розпорядилася негайно запровадити обмеження обробки даних італійських користувачів у чат-боті китайському DeepSeek.

ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок випередив конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним додатком, доступним в Apple App Store в США.

Також варто зазначити, що інший китайський додаток TikTok, який має понад мільярд активних користувачів по всьому світу, раніше потрапив під вогонь критики у США через звинувачення у шпигунстві на користь Китаю.

А в Європейському Союзі проти платформи почали розслідування у зв'язку з твердженнями, що її використовували для впливу на президентські вибори в Румунії на користь ультраправого кандидата Келіна Джорджеску.
 

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