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Bloomberg оцінив наслідки атаки дронів на нафтоперекачувальну станцію в Усть-Лузі
09:49 31.01.2025 |
Перекачування нафти через російський балтійський порт Усть-Луга призупинилося. Це сталося після атаки на нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Якщо буде підтверджено, що удари українських безпілотників пошкодили систему трубопроводів, що живлять Усть-Лугу, призупинивши поставки нафти з порту на тривалий період, це стане новою значною загрозою для світового ринку нафти", - пише видання.
За даними журналістів, потоки в Усть-Лузі впали до нуля 29 січня. Дані про судноплавство, отримані Bloomberg, вказують на те, що останній танкер відплив у середу вранці, хоча після цього є розрив у сигналах судна.
Що відомо про російський порт Усть-Луга
За даними, зібраними Bloomberg, порт Усть-Луга минулого року обробляв близько 650 тисяч барелів сирої нафти на день, або близько 20% від загального морського потоку Росії. Він вважається другим за величиною після Новоросійська.
За останні тижні, як пише ЗМІ, "потоки з порту впали без пояснення причин".
"Час цього падіння збігся з часом невизначеного - і тимчасового - інциденту на насосній станції Унеча на сході Білорусі", - констатує видання.
Атака дронів на афтоперекачувальну станцію "Андреаполь"
29 січня безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь". Вона є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.
Унаслідок удару на станції було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.
Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафту постачають до терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області. Як стає зрозуміло, потік нафти відновити так і не вдалося.
Нагадаємо, дрони атакували найбільший морський торговельний порт Усть-Луга і 4 січня.
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