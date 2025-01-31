Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ША перевіряють, чи купував DeepSeek чипи Nvidia в обхід обмежень

 

Влада США розслідує, чи не купував DeepSeek передові напівпровідники Nvidia через третіх осіб у Сінгапурі в обхід американських обмежень. Ці чипи могли використовуватися для створення штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Чат-бот від DeepSeek за деякими показниками не поступається американським аналогам. Деякі інженери були вражені його можливостями, а DeepSeek рекламував низьку вартість і ефективність інструменту. Це змусило конкурентів припустити, що він був створений на основі західних технологій.

ФБР і чиновники з Білого дому намагаються з'ясувати, чи використовував стартап DeepSeek посередників у Південно-Східній Азії для придбання чипів Nvidia, які США заборонили продавати Китаю.

Представник Nvidia заявив, що компанія наполягає на тому, щоб партнери дотримувалися всіх чинних законів. Раніше цього тижня компанія опублікувала заяву щодо DeepSeek, в якій зазначила, що вважає, що китайська компанія не порушувала американських обмежень.

Говард Лютнік, обраний президентом Дональдом Трампом на посаду глави Міністерства торгівлі, припустив 29 січня, що DeepSeek ухилялася від експортного контролю США.

"Чипи Nvidia вони купували тоннами, і вони знайшли способи обійти це. Це має закінчитися. Якщо вони збираються конкурувати з нами, нехай конкурують, але припинять використовувати наші інструменти", - заявив Лютник.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8242
  0,1052
 0,25
EUR
 1
 43,5097
  0,1095
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4940  0,14 0,33 42,1336  0,17 0,41
EUR 43,3120  0,16 0,37 44,0556  0,15 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,09 0,22 41,7400  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес