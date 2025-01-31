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У Конгресі США заборонили користуватися китайським застосунком DeepSeek
09:25 31.01.2025 |
Адміністративне керівництво Конгресу США застерігає персонал від користування китайським застосунком DeepSeek, який досі дестабілізує американський ринок та залишається недослідженим в плані інформаційної безпеки.
Про це повідомляє в четвер американське видання Axios із посиланням на документ, який отримало у своє розпорядження, передає Укрінформ.
«Наразі застосунок DeepSeek перевіряється та не має дозволу для офіційного використання», - цитує видання повідомлення головного адміністративного офіцера Палати представників США.
При цьому вказується, що зловмисники вже використовували DeepSeek для поширення шкідливого програмного забезпечення, а також зараження пристроїв.
«Щоби пом'якшити ці ризики, Палата представників вжила заходів безпеки, обмеживши функціональність DeepSeek на всіх випущених палатою пристроях»,- зазначається в повідомленні.
Крім того, наголошується, що співробітникам заборонено встановлювати DeepSeek на будь-які офіційні телефони, комп'ютери та планшети.
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