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Трамп показав найнижчі стартові рейтинги підтримки за сім десятиліть
09:05 31.01.2025 |
Початок президентства Дональда Трампа відзначається одним з найнижчих рейтингів глави Білого дому в перші дні перебуванні при владі за останніх сімдесят років.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill з посилання на результати опитування, оприлюднені в четвер соціологічною компанією Gallup.
На сьогодні Трампа підтримують 47% респондентів, що трохи вище від 45%, які він мав на початку свого першого терміну. З другого боку, він показав найнижчі рейтинги підтримки - менш як 50% - у перші дні перебування на посаді президента з 1953 року.
Не схвалюють діяльність Трампа 48%, що на 3% більше, ніж у 2017 році, що є найвищим антирейтингом за багато десятиліть.
Експрезидент Джо Байден на початку свого президентства мав 57% схвалення.
Опитування проводилося 21-27 січня серед 1001 дорослого респондента і має похибку в 4 відсоткових пункти.
Як повідомляв Укрінформ, понад 60% американців не схвалюють пропозицію Дональда Трампа купити Гренландію, хоча серед його прихильників більшість підтримують цю ідею.
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