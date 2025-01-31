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АНАЛІТИКА

Трамп показав найнижчі стартові рейтинги підтримки за сім десятиліть

 

Початок президентства Дональда Трампа відзначається одним з найнижчих рейтингів глави Білого дому в перші дні перебуванні при владі за останніх сімдесят років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill з посилання на результати опитування, оприлюднені в четвер соціологічною компанією Gallup.

На сьогодні Трампа підтримують 47% респондентів, що трохи вище від 45%, які він мав на початку свого першого терміну. З другого боку, він показав найнижчі рейтинги підтримки - менш як 50% - у перші дні перебування на посаді президента з 1953 року.

Не схвалюють діяльність Трампа 48%, що на 3% більше, ніж у 2017 році, що є найвищим антирейтингом за багато десятиліть.

Експрезидент Джо Байден на початку свого президентства мав 57% схвалення.

Опитування проводилося 21-27 січня серед 1001 дорослого респондента і має похибку в 4 відсоткових пункти.

Як повідомляв Укрінформ, понад 60% американців не схвалюють пропозицію Дональда Трампа купити Гренландію, хоча серед його прихильників більшість підтримують цю ідею.
Ключові теги: США
 

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