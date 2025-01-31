Трамп знову погрожує запровадити 100% мита країнам БРІКС у разі відмови від долара

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що країнам БРІКС загрожує 100% мита, якщо вони спробують замінити американський долар власною валютою блоку.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

«Думка про те, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, а ми стоїмо осторонь і спостерігаємо, минула. Ми збираємося вимагати від цих країн взяти зобов'язання не створювати нову валюту БРІКС, ані підтримувати будь-яку іншу валюту на заміну могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100% митом. Їм слід очікувати, що вони попрощаються з продажами (товарів й послуг - ред.) у чудову економіку США», - написав Трамп.

Він додав, що немає жодних шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі чи де-небудь ще, і будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна сказати ««привіт» митам і «прощавай» Америка».

До БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка, Єгипет, Ефіопія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати та Індонезія.

Як повідомляв Укрінформ, 30 листопада новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що якщо члени обʼєднання БРІКС перейдуть у розрахунках між собою на валюту, відмінну від американського долара, США обкладатимуть імпорт їхньої продукції митом у 100%.

В уряді Південно-Африканської Республіки (ПАР) зазначили, що БРІКС не планує розробляти спільну валюту.

Голова центрального банку Індії заявив, що країна не проводить політику відмови від долара і не приймала жодних рішень щодо валюти БРІКС.