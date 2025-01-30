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АНАЛІТИКА

Нідерланди солідарні з Данією на тлі претензій Трампа щодо Гренландії

 

Уряд Нідерландів висловлює солідарність із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на тлі зазіхань американського лідера Дональда Трампа на Гренландію.

Про це заявив нідерландський міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп під час парламентських дебатів, передає "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

За словами Вельдкампа, Європа повинна бути єдиною, коли йдеться про повагу до територіальної цілісності її держав, і "це не підлягає сумніву".

"Ми серйозно ставимося до занепокоєння Данії", - наголосив глава МЗС Нідерландів, водночас додавши, що потрібно дивитися на те, які заяви Трампа будуть втілені в життя.

Вельдкамп також сказав парламентарям, що глава МЗС Данії в розмові з ним висловив бажання "почекати, поки ситуація вляжеться".

Останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.

За даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

Данія також вирішила інвестувати додаткові ресурси в оборону Арктичного регіону.
 

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