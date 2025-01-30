Фінансові новини
- |
- 30.01.25
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нідерланди солідарні з Данією на тлі претензій Трампа щодо Гренландії
23:52 30.01.2025 |
Уряд Нідерландів висловлює солідарність із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на тлі зазіхань американського лідера Дональда Трампа на Гренландію.
Про це заявив нідерландський міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп під час парламентських дебатів, передає "Європейська правда" з посиланням на NL Times.
За словами Вельдкампа, Європа повинна бути єдиною, коли йдеться про повагу до територіальної цілісності її держав, і "це не підлягає сумніву".
"Ми серйозно ставимося до занепокоєння Данії", - наголосив глава МЗС Нідерландів, водночас додавши, що потрібно дивитися на те, які заяви Трампа будуть втілені в життя.
Вельдкамп також сказав парламентарям, що глава МЗС Данії в розмові з ним висловив бажання "почекати, поки ситуація вляжеться".
Останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.
За даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.
Данія також вирішила інвестувати додаткові ресурси в оборону Арктичного регіону.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ТЦК і син Порошенка. Розповідаємо деталі скандалу і чому експрезидента можуть не пустити в Раду
|ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України
|Битва за зброю. У чому суть конфлікту навколо Агенції оборонних закупівель і як він розвивається
|Безрукова поновилася у статусі керівника АОЗ за даними держреєстру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
У РУБРИЦІ
|Німецький стартап відправляє в Україну 30 роботів для фронту
|Нідерланди солідарні з Данією на тлі претензій Трампа щодо Гренландії
|Держсекретар США запевняє, що Трамп всерйоз налаштований щодо Гренландії
|ЄС схвалив виділення 1 млрд євро на дослідження у сфері оборони
|Польща будує одну з найбільших морських вітрових електростанцій у світі
|Президент Бразилії пригрозив Трампу митами у відповідь
|Шведські катери Combat Boat 90 почали виконувати спеціальні завдання в Чорному морі
Бізнес
|Bloomberg: проєкт Stargate на $500 млрд живитимуть альтернативні джерела енергії
|ЄС переходить на будівництво «гігафабрик ШІ» за прикладом американського проєкту Stargate
|Німці почали бойкотувати Tesla через підтримку АдН Маском
|Новий рекорд: Spotify виплатив музичній індустрії понад $10 млрд за 2024 рік
|У Китаї випустили ще одну ШІ-модель, яка має перевершити «гучну» DeepSeek
|У США запідозрили китайський ШІ-стартап DeepSeek у крадіжці даних в OpenAI
|OpenAI випустила спеціальну версію ChatGPT для держустанов