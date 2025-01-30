Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС схвалив виділення 1 млрд євро на дослідження у сфері оборони

 

Європейська комісія в четвер, 30 січня, ухвалила п'яту річну Робочу програму в межах Європейського оборонного фонду, яка передбачає виділення понад 1 мільярда євро на спільні оборонні науково-дослідні розробки.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Схвалена виконавчим органом ЄС Робоча програма Європейського оборонного фонду на 2025 рік передбачає "значне додаткове фінансування на підтримку розвитку критично важливих оборонних технологій і сил і засобів", ідеться в повідомленні.

Серед іншого, близько 100 мільйонів євро буде виділено на кожну з таких важливих сфер, як наземні бойові дії, космічні, повітряні і морські бойові дії, а також енергетична стійкість і екологічний перехід.

Крім того, понад 40 мільйонів євро фінансування ЄС виділяється на науково-дослідні роботи в критично важливих сферах поточного і майбутнього оперативного контексту, таких як кібернетика, морські бої, підводні бої, моделювання і тренування, сучасні пасивні і активні датчики.

Фінансування отримуватимуть проєкти за заявками, які можна буде подати із середини лютого по 16 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, Європейський оборонний фонд, створений у 2017 році, є інструментом Європейської комісії для підтримки спільних оборонних досліджень і розробок.

На період 2021-2027 років загальний бюджет Фонду становить близько 7,3 мільярда євро. З урахуванням останнього рішення Єврокомісії в межах Європейського оборонного фонду вже було виділено 5,4 мільярда євро.

Нещодавно прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейський оборонний фонд у розмірі щонайменше 100 мільярдів євро за зразком Європейського фонду реагування на пандемію.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8242
  0,1052
 0,25
EUR
 1
 43,5097
  0,1095
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6312  0,04 0,11 42,3076  0,00 0,00
EUR 43,4744  0,10 0,23 44,2012  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8100  0,12 0,29 41,8300  0,12 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес