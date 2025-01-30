ЄС схвалив виділення 1 млрд євро на дослідження у сфері оборони

Європейська комісія в четвер, 30 січня, ухвалила п'яту річну Робочу програму в межах Європейського оборонного фонду, яка передбачає виділення понад 1 мільярда євро на спільні оборонні науково-дослідні розробки.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Схвалена виконавчим органом ЄС Робоча програма Європейського оборонного фонду на 2025 рік передбачає "значне додаткове фінансування на підтримку розвитку критично важливих оборонних технологій і сил і засобів", ідеться в повідомленні.

Серед іншого, близько 100 мільйонів євро буде виділено на кожну з таких важливих сфер, як наземні бойові дії, космічні, повітряні і морські бойові дії, а також енергетична стійкість і екологічний перехід.

Крім того, понад 40 мільйонів євро фінансування ЄС виділяється на науково-дослідні роботи в критично важливих сферах поточного і майбутнього оперативного контексту, таких як кібернетика, морські бої, підводні бої, моделювання і тренування, сучасні пасивні і активні датчики.

Фінансування отримуватимуть проєкти за заявками, які можна буде подати із середини лютого по 16 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, Європейський оборонний фонд, створений у 2017 році, є інструментом Європейської комісії для підтримки спільних оборонних досліджень і розробок.

На період 2021-2027 років загальний бюджет Фонду становить близько 7,3 мільярда євро. З урахуванням останнього рішення Єврокомісії в межах Європейського оборонного фонду вже було виділено 5,4 мільярда євро.

Нещодавно прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейський оборонний фонд у розмірі щонайменше 100 мільярдів євро за зразком Європейського фонду реагування на пандемію.