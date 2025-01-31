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У Британії хочуть оголосити новий злочин, аби боротись із міграцією через Ла-Манш
23:27 30.01.2025 |
Міністерство внутрішніх справ Великої Британії пропонує оголосити кримінальним злочином "загрозу життю на морі", аби боротись із незаконною міграцією через протоку Ла-Манш.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
За "загрозу життю на морі" в Британії пропонується карати тюремним ув'язненням терміном до п'яти років.
Цей злочин може призвести до судового переслідування будь-кого, хто прибуває до Британії на човні, був причетний до залякування або примусу інших пасажирів до участі в подорожі або відмовився бути врятованим за межами британських вод.
Британським прикордонникам, згідно з планами МВС країни, також дозволять вилучати телефони мігрантів у пошуках інформації про те, хто допоміг їм перетнути Ла-Манш.
А засудженим за дії, спрямовані на підготовку незаконного переправлення мігрантів - наприклад купівлі човнів, - загрожуватиме до 14 років ув'язнення.
Запропонований лейбористським урядом Британії пакет заходів по боротьбі з міграцією зберігає деякі попередні заходи, зокрема більш тривалі форми утримання під вартою для деяких мігрантів і обмеження на перебування у Британії людей, які заявляють, що були продані в рабство.
Міністерка внутрішніх справ Британії Іветт Купер повідомила ВВС, що відповідне законодавство планують ухвалити вже цього року.
Міграція через Ла-Манш залишається проблемою для Британії, де у жовтні зафіксували рекордну за рік кількість прибуттів мігрантів - 973 людини.
Британський мовник BBC у жовтні показав результати великого розслідування про те, як працюють схеми сприяння мігрантам, які прибувають до берегів Великої Британії через Ла-Манш - для цього журналіст видав себе за мігранта.
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