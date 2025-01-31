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США готують жорсткіші обмеження експорту чипів Nvidia до Китаю – Bloomberg
23:21 30.01.2025 |
Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість посилення обмежень на експорт чипів Nvidia Corp. до Китаю.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що наразі обговорення знаходяться на ранній стадії, оскільки нова команда ще визначає основні напрямки своєї політики.
США можуть розширити заборону на постачання чипів H20, які Nvidia розробила спеціально для китайського ринку. Ці чипи є спрощеною версією, створеною для дотримання поточних обмежень на експорт технологій до Китаю. Вони можуть використовуватися для розробки та запуску програм штучного інтелекту.
Процес ухвалення рішення може зайняти час, оскільки адміністрація Трампа ще формує ключові відомства.
Представники Nvidia висловили готовність співпрацювати з адміністрацією у питаннях, пов'язаних із ШІ.
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