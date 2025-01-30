Польща будує одну з найбільших морських вітрових електростанцій у світі

Польська енергетична група (PGE) та данська компанія Orsted розпочали будівництво морської вітрової електростанції Baltica 2, яка стане однією з найбільших у світі. Проєкт оцінюється в 30 млрд злотих (близько 7 млрд євро) і є частиною стратегії енергетичного переходу Польщі. Про це інформує Polskie Radio.

Церемонія початку будівництва відбулася за участі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який наголосив, що ця інвестиція є важливим кроком у розвитку відновлюваної енергетики країни.

"До 2040 року ми плануємо отримувати від вітроенергетики 18 гігаватів електроенергії, що еквівалентно чотирьом атомним електростанціям", - заявив Туск.

Baltica 2 розташовуватиметься у Балтійському морі між містами Устка та Хочево. Відстань від берега до найближчої турбіни становитиме 40 км. Вітропарк складатиметься зі 107 турбін потужністю 14 МВт кожна, а загальна площа його розміщення становитиме близько 190 км². Очікується, що електростанція зможе забезпечити зеленою енергією близько 2,5 млн домогосподарств.

Фінансування проєкту включає 15 млрд злотих від PGE, а також 6 млрд злотих із Національного плану відновлення. Введення електростанції в експлуатацію заплановане на 2027 рік, і вже через три роки морська вітроенергетика має покривати 20% споживання електроенергії в Польщі.

За словами голови Польської асоціації вітроенергетики Януша Гайовецького, Baltica 2 стане важливим етапом у зміні енергетичного ринку країни. Він також наголосив, що Балтійське море стане ключовою платформою для розвитку відновлюваної енергетики як у Польщі, так і в Європі.

"Перші кіловат-години з морських вітроелектростанцій надійдуть у мережу вже наступного року", - зазначив Гайовецький.



