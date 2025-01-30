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АНАЛІТИКА

Президент Бразилії пригрозив Трампу митами у відповідь

 

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що його уряд застосує заходи у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп вирішить ввести мита на бразильські товари, і закликав до взаємної поваги.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Все дуже просто: якщо він обкладе митом бразильську продукцію, ми відповімо дзеркально», - сказав президент Бразилії на пресконференції.

Він раніше висловлював сподівання, що дефіцит у торгівлі зі США допоможе Бразилії уникнути мит, які Трамп пообіцяв запровадити проти багатьох країн. Бразилія не мала позитивного торговельного балансу зі США з 2008 року.

«Я керував Бразилією, коли в США були президенти-республіканці та демократи, і наші відносини, двох суверенних держав, завжди були хорошими», - сказав голова держави, який у 2023 році вступив на посаду президента на третій термін поспіль.

«Трамп був обраний, щоб керувати США, а я був обраний, щоб керувати Бразилією. Я буду поважати США і хочу, щоб Трамп поважав Бразилію. Ось і все», - додав він.

США є великим покупцем бразильської нафти, сталевої продукції, кави, літаків і апельсинового соку, в той час як південноамериканська країна купує у США енергетичні продукти, фармацевтичні товари і запчастини для літаків.

Лула да Сілва мав дружні стосунки з попередником Трампа демократом Джо Байденом, тоді як Трамп є ближчим до колишнього ультраправого президента Бразилії Жаїра Болсонару, якого називали «Трампом тропіків», зауважує видання.

Сполучені Штати мають позитивне торговельне сальдо з Бразилією, яке, за даними бразильського уряду, минулого року сягнуло 253 мільйонів доларів. Але цього тижня Трамп назвав цю країну серед тих, хто, на його думку, завдає «шкоди» США, та пригрозив потенційними митами.
 

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