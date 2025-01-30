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Шведські катери Combat Boat 90 почали виконувати спеціальні завдання в Чорному морі
17:55 30.01.2025 |
Шведські катери Combat Boat 90, передані партнерами Військово-морським силам Збройних сил України, вже виконують спеціальні завдання у Чорному морі, скеровані на посилення безпекових заходів в акваторії нашого узбережжя, повідомляє командування ВМС ЗСУ.
"Серед інших вузькоспецифічних завдань катери виконують функцію розмінування", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.
Катер СВ-90 завдовжки 14,9 метра і завширшки 3,8 метра може розвивати швидкість до 43 морських вузлів. Можливості катера дають змогу перевозити чотири з половиною тонни вантажу або 21 бійця десанту в повному бойовому спорядженні. Катер обладнаний вогневими точками під кулемети та гранатомети. За необхідності катер може бути озброєний легкими протикорабельними ракетами, транспортувати морські міни та глибинні бомби.
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