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НАТО проведе масштабні навчання на півночі Нідерландів
17:21 30.01.2025 |
НАТО проведе масштабні навчання з 31 березня по 11 квітня на півночі Нідерландів.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на nu.nl.
"НАТО проведе масштабні навчання з 31 березня по 11 квітня на півночі Нідерландів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, окрім Нідерландів, участь у великій операції Ramstein Flag також візьмуть Німеччина, Данія та Велика Британія.
Авіабаза Леуварден у Нідерландах стане штабом навчань НАТО. До операції Ramstein Flag також приєднаються аеропорти в Німеччині, Данії та Великобританії.
Загалом 15 країн-членів НАТО відпрацьовуватимуть сценарій атаки на Альянс.
Зокрема, під час навчань відпрацьовуватимуть атаки з використанням дронів та ракет.
У навчаннях задіяно понад 90 літаків НАТО, також будуть використовуватись системи ППО.
"Коли справа доходить до реальних дій, багато людей покладаються на нас. Наша здатність та рішучість діяти разом - це найкращий стримуючий фактор НАТО", - каже генерал-лейтенант Андре Стюр.
За його словами, це навчання є унікальною можливістю продемонструвати силу Альянсу.
Навчання можуть спричинити незручності на півночі Нідерландів, адже тренування проходитимуть увечері та вночі. Тож місцеві мешканці можуть чути відповідні звуки для таких навчань.
"Ми повинні також тренуватися в темряві", - сказав представник Міністерства оборони Нідерландів агентству ANP.
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