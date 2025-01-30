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АНАЛІТИКА

ЄЦБ знизив відсоткові ставки на 25 б.п., чекає на повернення інфляції до 2% упродовж 2025 р.

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками січневого засідання, що завершилося в четвер.

Як ідеться в повідомленні регулятора, ставка за депозитами тепер становить 2,75%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,9%, ставка за маржинальними кредитами - 3,15%.

Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.

"Дезінфляційний процес іде відповідно до плану. Динаміка інфляції загалом відповідає очікуванням співробітників ЄЦБ, і показник, як прогнозується, повернеться до середньострокової мети у 2% протягом цього року», - йдеться у прес-релізі.

При цьому керівництво центробанку зазначило, що інфляція в єврозоні залишається підвищеною, головним чином через те, що цінам і зарплатам у певних секторах економіки все ще потрібен час, щоб скорегуватися з урахуванням стрибка інфляції, що спостерігався раніше.

Водночас темпи зростання зарплат стають помірнішими, як і очікувалося.

"Нещодавні зниження процентних ставок поступово зменшують вартість нових запозичень для домогосподарств і компаній. Водночас фінансові умови залишаються жорсткими, зокрема тому, що грошово-кредитна політика залишається обмежувальною", - йдеться в повідомленні.

Керівна рада ЄЦБ, як і раніше, "має твердий намір домогтися стабілізації інфляції на середньостроковій меті у 2%" і готова скорегувати всі наявні інструменти для її досягнення.

Керівництво регулятора "продовжуватиме стежити за статданими, що надходять, і ухвалюватиме рішення про ставки на кожному засіданні окремо".

"Рішення про ставки ґрунтуватимуться, зокрема, на оцінках інфляційного прогнозу в світлі надходження економічних і фінансових даних і на динаміці базової інфляції", - наголошується в пресрелізі.

У ЄЦБ немає заздалегідь визначеного плану щодо конкретного рівня ставок у майбутньому.

Портфель паперів, придбаних регулятором у рамках програм викупу активів PEPP і APP, скорочується помірними і передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.

Пара євро/долар за даними на 15:35 к. ч. торгується на рівні $1,0412 порівняно з $1,0423 на закриття попередньої сесії. Європейський фондовий індекс Stoxx Europe 600 зростає на 0,62%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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